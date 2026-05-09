Jak bardzo wzrosły wydatki na transport?

Liczby nie kłamią. Posiadanie samochodu staje się coraz droższe i nie jest to tylko subiektywne odczucie kierowców stojących przy dystrybutorach. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że udział wydatków na transport w budżetach polskich gospodarstw domowych wyraźnie wzrósł – z 9,24 proc. do aż 11,05 proc.

To jednak nie wszystko. GUS podał również, że w 2024 roku przeciętne wydatki na transport poszły w górę nominalnie o 35,9 proc. w ujęciu rocznym. To najsilniejszy wzrost spośród wszystkich kategorii wydatków konsumpcyjnych. Składa się na to kilka czynników, które jednocześnie uderzają w portfele właścicieli aut:

wysokie ceny paliw,

rosnące składki ubezpieczeń OC i AC,

coraz droższe usługi serwisowe i naprawy,

wyższe opłaty za parkowanie w miastach.

Dane GUS pokazują, że rosnące koszty utrzymania samochodu to nie subiektywne odczucie, a twardy fakt, który coraz mocniej obciąża portfele Polaków.

Ile naprawdę kosztuje utrzymanie samochodu?

Wielu z nas robi prosty rachunek: liczy głównie to, co zostawia na stacji benzynowej. To błąd, który sprawia, że nie doceniamy prawdziwej skali wydatków. Eksperci od lat zwracają uwagę, że kierowcy mają tendencję do zaniżania realnych kosztów związanych z posiadaniem auta. Paliwo to tylko wierzchołek góry lodowej.

Eksperci podkreślają, że rzeczywiste koszty utrzymania samochodu są znacznie wyższe, niż wydaje się kierowcom, którzy często pomijają takie wydatki jak utrata wartości pojazdu, sezonowa wymiana opon czy nieprzewidziane naprawy. Gdy zsumuje się wszystkie te elementy, miesięczny koszt posiadania auta z łatwością przekracza kilkaset, a nawet tysiąc złotych, nie licząc samego paliwa.

Czy komunikacja publiczna wygra z samochodem?

Tymczasem w dużych miastach miesięczny bilet na komunikację miejską to wydatek rzędu 100-200 zł. Różnica jest więc kolosalna, co coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, zwłaszcza gdy dojeżdża do pracy codziennie.

Cena to potężny argument, ale nie jedyny. Dla wielu osób kluczowa jest wygoda i czas. To dlatego samochód wciąż pozostaje niezastąpiony w mniejszych miejscowościach i na obszarach, gdzie transport zbiorowy jest słabo rozwinięty. Jednak w dużych aglomeracjach sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Miasta takie jak Warszawa, gdzie według GUS aż 82,2 proc. gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, pokazują, że dobra oferta przyciąga pasażerów.

