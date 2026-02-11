W 2025 roku w Polsce odnotowano rekordową sprzedaż samochodów, najlepszą od 1999 roku.

Mimo to, na placach dealerów wciąż czeka co najmniej 100 tysięcy niesprzedanych aut z rocznika 2025.

Dealerzy oferują znaczne rabaty, sięgające nawet 185 tys. zł, aby pozbyć się zalegających modeli.

Dowiedz się, dlaczego początek roku to idealny moment na zakup nowego samochodu!

100 tys. samochodów z 2025 roku na placach dealerów

W 2025 roku zarejestrowano w Polsce prawie 668 tys. nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik od 1999 r. Mimo to – jak wynika z raportu Superauto.pl – na placach wciąż stoi co najmniej 100 tys. samochodów wyprodukowanych w 2025 r. Na sytuację wpłynął m.in. dynamiczny wzrost sprzedaży marek z Chin. W ubiegłym roku sprzedano ich około 50 tys., czyli czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Auta z rejestracją i walka o statystyki

Pod koniec roku część dealerów rejestrowała samochody na siebie, by poprawić wyniki sprzedaży.

„Dilerzy samochodowi niektórych marek decydują się czasem zarejestrować auto na siebie. Robią to w sytuacji, kiedy samochód zbyt długo stoi na placu lub kiedy chcą wykazać taki pojazd w statystykach sprzedaży. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czwartym kwartale, kiedy na finiszu bardzo dobrego roku dealerzy robili, co mogli, żeby pokazać jak najlepsze wyniki i tym samym zapewnić sobie rekordowe bonusy od importerów za zrealizowaną sprzedaż” – wskazał Bartosz Chojnacki z Superauto.pl.

Udział takich aut w puli nowych pojazdów z 2025 r. wzrósł do kilkunastu procent. Oferowane są zazwyczaj z większym rabatem niż samochody wyprzedażowe bez rejestracji, dlatego chętnie znajdują nabywców.

Rabaty nawet 185 tys. zł

Największe obniżki dotyczą segmentu premium. Średni rabat to 77,3 tys. zł brutto (ok. 19 proc. ceny katalogowej). Model Mercedes S objęto zniżką przekraczającą 185 tys. zł, czyli 21 proc. ceny wynoszącej niemal 867 tys. zł.

Wybrane modele Audi przeceniono nawet o 28 proc., choć promocja trwała tylko trzy dni. W segmencie popularnym średnia obniżka to 23,8 tys. zł brutto (ok. 15 proc.). Chińskie marki oferują rabaty sięgające 17 proc. Dodatkowo dealerzy proponują tańsze ubezpieczenia, bogatsze wyposażenie czy komplet opon w cenie. Początek roku sprzyja więc negocjacjom i zakupom.

PTNW - Modzelewski