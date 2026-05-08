Od soboty taniej zapłacimy za paliwo

Kierowcy mogą szykować się na nieco tańsze tankowanie już w ten weekend. Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Wszystkie stawki pójdą w dół.

I tak litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,35 zł. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 6,85 zł za litr, a olej napędowy 7,03 zł.

Nowy cennik będzie obowiązywał do poniedziałku

To niewielka, ale odczuwalna ulga dla milionów kierowców. Jeszcze w piątek ceny były wyższe. Za litr „95” trzeba zapłacić maksymalnie 6,41 zł, za benzynę „98” – 6,90 zł, a diesel kosztuje nawet 7,17 zł za litr.

Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Kolejne stawki ministerstwo poda już w poniedziałek i będą one dotyczyć wtorku.

Wysokie kary za zawyżanie określonej ceny

Rząd przypomina, że sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może słono kosztować właścicieli stacji. Kary sięgają nawet miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne są wyliczane według specjalnej formuły. Pod uwagę brane są m.in. hurtowe ceny paliw, akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedawcy oraz VAT.

Ceny benzyny pod lupą rządu

Na niższe ceny wpływają też obowiązujące do 15 maja obniżki podatków. VAT na paliwa został czasowo zmniejszony z 23 do 8 proc. Obniżono również akcyzę o 29 groszy na benzynie i 28 groszy na dieslu.

Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja na rynku paliw wciąż jest bardzo dynamiczna i kolejne tygodnie mogą przynieść dalsze zmiany cen na stacjach.

