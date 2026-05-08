Wysokie i nieprzewidywalne ceny paliw sprawiają, że samochody elektryczne stają się coraz bardziej opłacalną alternatywą dla aut spalinowych.

Zakup elektryka to już "zwykła matematyka", gdzie oszczędności na paliwie mogą w krótkim czasie zrekompensować wyższy koszt początkowy.

Do 2030 roku liczba aut elektrycznych w Polsce może wzrosnąć niemal 5-krotnie, a obecna sytuacja na rynku paliw przyspiesza ten trend.

Elektryfikacja transportu jest kluczowym filarem europejskiej strategii uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii.

Koniec diesla i benzyny? Wysokie ceny paliw zmieniają reguły gry

Przez lata silniki spalinowe, zasilane benzyną i olejem napędowym, były absolutną podstawą transportu w Polsce i Europie. Ten krajobraz zmienia się jednak na naszych oczach. Jak zauważa Grigoriy Grigoriev, General Manager w Powerdot Polska, czyli u największego europejskiego operatora ładowarek, głównym motorem tej zmiany stały się pieniądze. Konkretnie – pieniądze, które zostawiamy na stacjach benzynowych. Nieprzewidywalność i wysokie koszty tankowania sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna na poważnie myśleć o alternatywie. Szacuje się, że do 2030 roku liczba aut elektrycznych w Polsce wzrośnie niemal 5-krotnie, a obecna zmienność cen paliw może tylko przyspieszyć tę transformację. To już nie jest odległa przyszłość, a proces, który dzieje się tu i teraz.

Czy samochód elektryczny się opłaca? Ekspert mówi o "zwykłej matematyce"

Pytanie o to, czy warto kupić samochód elektryczny, przestaje być domeną entuzjastów nowych technologii i ekologii. Dziś stawiają je sobie zwykli kierowcy, którzy liczą domowy budżet. Według eksperta odpowiedź jest coraz prostsza. - Przy obecnych cenach tradycyjnych paliw zakup elektryka to już nie tylko kwestia mody czy chęci wyboru ekologicznych rozwiązań, ale zwykłej matematyki – mówi wprost Grigoriy Grigoriev.Co to oznacza w praktyce? Po prostu, przy regularnej jeździe, oszczędności na paliwie mogą w relatywnie krótkim czasie zrekompensować potencjalnie wyższy koszt zakupu auta na prąd. Co więcej, ta kalkulacja zaczyna napędzać rynek, który do niedawna praktycznie nie istniał. Zdaniem Grigoriy'a Grigorieva, General Managera Powerdot Polska, rosnąca opłacalność samochodu elektrycznego napędza także rynek wtórny, który do tej pory był niszą. Używane „elektryki” stają się pragmatycznym i coraz bardziej dostępnym rozwiązaniem dla osób, które szukają oszczędności.

Elektryfikacja to klucz do niezależności energetycznej Europy

Decyzja o przesiadce na auto elektryczne ma jednak wymiar szerszy niż tylko grubość naszego portfela. To także kwestia bezpieczeństwa – i to w skali całego kontynentu. Elektryfikacja transportu jest jednym z najważniejszych elementów europejskiej strategii uniezależniania się od zewnętrznych dostawców surowców energetycznych. - Elektryfikacja jest kluczowym filarem szerszego celu Europy, jakim jest osiągnięcie niezależności energetycznej – podkreśla Grigoriy Grigoriev.Logika jest prosta. Zamiast sprowadzać ropę z niestabilnych politycznie regionów świata i być podatnym na wahania jej cen, możemy zasilać transport energią produkowaną lokalnie. Wykorzystanie lokalnie produkowanej energii odnawialnej do zasilania transportu sprawia, że samochody elektryczne stają się narzędziem do zmniejszania podatności Europy na zewnętrzne szoki podażowe. W ten sposób każda ładowarka i każde auto na prąd stają się małą cegiełką w budowaniu stabilniejszej i bezpieczniejszej przyszłości energetycznej kontynentu.

