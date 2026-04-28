Rząd Donalda Tuska przedłużył obniżoną akcyzę na paliwa do 15 maja 2026 roku, co kosztuje budżet państwa 1,1 mld zł

Decyzja ta, w ramach programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), ma na celu utrzymanie stabilnych cen dla konsumentów

Samo przedłużenie obniżonej akcyzy o dwa tygodnie (do 15 maja 2026) oznacza 350 mln zł mniej w budżecie

Sprzedaż paliw powyżej cen maksymalnych jest karana grzywną do 1 mln zł, a przestrzeganie przepisów kontroluje KAS

Ile kosztuje obniżona akcyza na paliwa i do kiedy obowiązuje?

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu do rozporządzenia, koszt obniżenia akcyzy na paliwa w okresie od 30 marca do 15 maja 2026 roku wyniesie dla budżetu państwa około 1,1 miliarda złotych. To znacząca kwota, która pokazuje skalę interwencji rządu Donalda Tuska w rynek paliwowy. Pierwotnie niższe stawki akcyzy miały obowiązywać tylko do 30 kwietnia, jednak zostały przedłużone o dodatkowe dwa tygodnie.

Samo przedłużenie okresu obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na paliwa silnikowe o te dwa tygodnie, czyli do 15 maja 2026 roku, oznacza zmniejszenie dochodów z akcyzy o około 350 milionów złotych. Ta decyzja jest kolejnym krokiem w ramach polityki mającej na celu złagodzenie presji inflacyjnej i wsparcie konsumentów w obliczu wysokich cen energii.

Szczegóły i harmonogram: Kiedy niższe ceny paliw?

Rozporządzenie, które przedłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy na paliwa, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek. We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się uzasadnienie do tego aktu prawnego, precyzujące finansowe konsekwencje dla budżetu państwa.

Łączny koszt stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w całym okresie od 30 marca 2026 roku do 15 maja 2026 roku został oszacowany na wspomniane 1,1 miliarda złotych. Resort finansów podkreśla, że rozwiązania te mają charakter tymczasowy, co sugeruje, że po 15 maja stawki mogą wrócić do poprzedniego poziomu, chyba że sytuacja gospodarcza będzie wymagała dalszych interwencji.

Program CPN i inne działania rządu: Jak rząd walczy z wysokimi cenami?

Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest kluczowym elementem rządowego programu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Program ten został wprowadzony przez rząd Donalda Tuska w celu obniżenia cen paliw na stacjach i ochrony portfeli Polaków. Poza obniżoną akcyzą na paliwa, w skład pakietu CPN wchodzą również inne mechanizmy mające wpływ na ceny.

Jednym z nich są maksymalne ceny paliw. Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw, które obowiązują od dnia następującego po ich publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Warto zaznaczyć, że koszt obniżki VAT szacowany był na około 900 milionów złotych miesięcznie, co pokazuje, jak szeroko zakrojone są działania rządu Donalda Tuska w celu stabilizacji cen.

Kontrole i kary: Kto pilnuje cen paliw na stacjach?

Aby zapewnić przestrzeganie wprowadzonych regulacji, rząd Donalda Tuska wprowadził mechanizmy kontrolne. Sprzedaż paliw powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest zagrożona karą finansową, która może wynieść do 1 miliona złotych. Nad przestrzeganiem tych przepisów czuwa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która prowadzi regularne kontrole na stacjach paliw.

Działania KAS mają na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnienie, że konsumenci faktycznie korzystają z obniżek cen wynikających z programu CPN. Dzięki temu rząd Donalda Tuska stara się zagwarantować, że obniżona akcyza na paliwa i inne środki faktycznie przekładają się na niższe koszty dla kierowców, a koszt dla budżetu państwa jest uzasadniony realnym wsparciem dla obywateli.

EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii