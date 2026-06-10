Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wzrosła do 4806 zł brutto, wpływając na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw i dodatków.

Maksymalna odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych może obecnie wynieść nawet 72 090 zł, będąc 15-krotnością minimalnego wynagrodzenia.

Artykuł szczegółowo wyjaśnia, kiedy redukcja etatów kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe, podając konkretne progi liczbowe dla firm.

Dowiedz się, które grupy pracowników, takie jak kobiety w ciąży czy osoby przed emeryturą, są objęte szczególną ochroną przed zwolnieniami grupowymi.

Jak płaca minimalna 2026 wpływa na wysokość odprawy?

Od początku 2026 roku najniższe wynagrodzenie w Polsce wynosi 4806 zł brutto. Od wysokości płacy minimalnej zależy bowiem wiele innych świadczeń, w tym maksymalna kwota odprawy dla osób zwalnianych grupowo. Przepisy jasno określają, że odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy o pracę. Prosty rachunek pokazuje, że od początku tego roku maksymalna odprawa przy zwolnieniach grupowych wynosi dokładnie 72 090 zł brutto. To kwota, która stanowi górny limit, niezależnie od tego, jak wysokie były zarobki zwalnianego pracownika.

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Ile wynosi odprawa w zależności od stażu pracy?

To, ile pieniędzy faktycznie trafi do kieszeni pracownika, zależy przede wszystkim od tego, jak długo pracował u danego pracodawcy. Ustawa regulująca zwolnienia grupowe precyzyjnie określa te widełki. Wysokość odprawy oblicza się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia. Rośnie ona wraz ze stażem pracy. Wygląda to następująco:

jednomiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,

dwumiesięczne wynagrodzenie – jeśli staż pracy wynosi od 2 do 8 lat,

trzymiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

Warto pamiętać, że nawet jeśli trzykrotność pensji przekracza wspomniany limit, pracownik i tak nie dostanie więcej niż 72 090 zł. To właśnie staż pracy i limit wynikający z płacy minimalnej na 2026 rok są dwoma kluczowymi czynnikami, które decydują o ostatecznej kwocie świadczenia.

Kiedy zwolnienie jest zwolnieniem grupowym?

Nie każda redukcja etatów w firmie oznacza, że pracownikom należy się odprawa z tytułu zwolnień grupowych. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim, przepisy te dotyczą pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób. Po drugie, przyczyna zwolnienia musi leżeć po stronie firmy, a nie pracownika. Kluczowa jest również skala redukcji w okresie 30 dni. O zwolnieniu grupowym mówimy, gdy obejmuje ono co najmniej:

10 pracowników w firmach, które zatrudniają od 20 do 99 osób,

10 proc. załogi w firmach, które zatrudniają od 100 do 299 osób,

30 pracowników w firmach, które zatrudniają 300 lub więcej osób.

Co ważne, do tej liczby wlicza się nie tylko osoby, które dostały wypowiedzenie, ale też te, które odeszły z inicjatywy pracodawcy za porozumieniem stron. Warunek jest jeden: takich porozumień musi być co najmniej pięć. Jeśli ten próg nie zostanie osiągnięty, osoby odchodzące za porozumieniem nie są wliczane do ogólnej puli, co może sprawić, że zwolnienie nie zostanie zakwalifikowane jako grupowe.Źródło: Forsal.pl

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