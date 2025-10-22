Maksymalna odprawa za zwolnienie z pracy może wynieść 69 990 zł w 2025 roku i wzrośnie do 72 090 zł w 2026 roku.

Odprawa przysługuje, gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. ekonomicznych, organizacyjnych), a nie pracownika.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy, wynosząc od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do odprawy obejmuje zarówno zwolnienia grupowe, jak i indywidualne, pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób.

Odprawa pieniężna to świadczenie, które przysługuje pracownikom w ściśle określonych sytuacjach. Podstawą prawną jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Oznacza to, że zwolnienie z pracy musi wynikać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nie pracownika. Najczęściej są to przyczyny ekonomiczne, finansowe, organizacyjne lub strukturalne.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Kluczowy dla ustalenia wysokości odprawy jest artykuł 8 wspomnianej ustawy. Określa on, że kwota odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy:

Pracownik zatrudniony krócej niż 2 lata otrzymuje odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Pracownik ze stażem od 2 do 8 lat otrzymuje dwumiesięczne wynagrodzenie.

Pracownik zatrudniony powyżej 8 lat otrzymuje trzymiesięczne wynagrodzenie.

Płaca minimalna a wysokość odprawy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na maksymalną kwotę odprawy. Ustawa ogranicza bowiem jej wysokość do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2025 roku, przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 4666 zł, maksymalna odprawa wynosi 69 990 zł brutto (15 razy 4666 zł). W 2026 roku, po podwyżce płacy minimalnej do 4806 zł, maksymalna odprawa wzrośnie do 72 090 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej automatycznie podnosi górną granicę odpraw, co jest istotną informacją dla pracowników, którzy mogą w przyszłości stracić pracę z przyczyn niezależnych od nich.

Odprawa przy zwolnieniach indywidualnych

Warto zaznaczyć, że zasady dotyczące odpraw obowiązują nie tylko przy zwolnieniach grupowych, ale również w przypadku zwolnień indywidualnych. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, aby uzyskać prawo do odprawy przy zwolnieniu indywidualnym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

Pracodawca musi zatrudniać więcej niż 20 pracowników w momencie wręczania wypowiedzenia lub podpisywania porozumienia o rozwiązaniu umowy.

Rozwiązanie umowy musi nastąpić na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia ze strony pracodawcy.

Wyłączną przyczyną rozwiązania umowy musi być przyczyna niedotycząca pracownika, np. problemy ekonomiczne firmy, likwidacja stanowiska pracy, restrukturyzacja, upadłość lub likwidacja pracodawcy.

Oznacza to, że pracownik, który zostaje zwolniony z powodu swojej nieefektywności, niewykonania poleceń lub utraty uprawnień, nie otrzyma odprawy.

Szczegółowe zasady dotyczące odpraw za zwolnienie z pracy znajdują się w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a konkretnie w artykułach 1, 8 i 10. Warto się z nimi zapoznać, aby w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

