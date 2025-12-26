ZUS dopłaca do 1878,91 zł brutto osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci

Matki mogą ubiegać się o świadczenie po 60. roku życia, ojcowie po 65.

Wymagane jest jedynie oświadczenie o braku dochodu zapewniającego środki do życia

Program jest dostępny dla osób, które przepracowały w Polsce minimum 10 lat po ukończeniu 16. roku życia

Świadczenie bez wymogu stażu – jak to działa

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane potocznie Mama 4+, to forma wsparcia dla osób, które poświęciły życie wychowaniu dzieci. Jeśli obecna emerytura lub renta nie osiąga poziomu minimalnego świadczenia, ZUS automatycznie dopłaca brakującą kwotę. Osoby bez żadnego świadczenia otrzymują pełną kwotę 1878,91 zł brutto.

System ten nie opiera się na klasycznych zasadach emerytalnych. Nie liczy się tu suma składek ani liczba przepracowanych lat. Kluczem jest fakt wychowania co najmniej czwórki dzieci oraz potwierdzenie trudnej sytuacji finansowej.

Kto otrzyma pieniądze z programu Mama 4+

Program skierowany jest przede wszystkim do kobiet, które ukończyły 60 lat. Mężczyźni mogą ubiegać się o świadczenie po osiągnięciu 65. roku życia, ale tylko w szczególnych okolicznościach. Ojciec musi udowodnić, że to on pełnił główną rolę wychowawczą – na przykład po śmierci matki dzieci lub jej długotrwałej nieobecności.

Dodatkowym warunkiem jest pobyt i praca w Polsce przez co najmniej dziesięć lat po ukończeniu 16. roku życia. To wymóg, który potwierdza faktyczną obecność i zaangażowanie wnioskodawcy w życie społeczne kraju.

Program obejmuje osoby bez dochodu zapewniającego podstawowe potrzeby życiowe. To właśnie ten element decyduje o przyznaniu pełnej kwoty świadczenia.

Oświadczenie decyduje o wszystkim

Cały proces ubiegania się o Mama 4+ nie wymaga gromadzenia zaświadczeń o zatrudnieniu czy dokumentów potwierdzających staż. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć jedno oświadczenie. Podpisuje się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

W dokumencie należy wymienić liczbę wychowanych dzieci, opisać ewentualne przerwy w sprawowaniu opieki oraz wskazać wszystkie źródła dochodu. Obejmuje to zarówno własne zarobki, jak i przychody z gospodarstwa rolnego czy inne pobierane świadczenia. Wnioskodawca musi także poinformować, czy przebywa w zakładzie karnym.

Ojcowie składający wniosek muszą dodatkowo potwierdzić, że matka dzieci zmarła lub przestała je wychowywać przed osiągnięciem przez nie pełnoletności.

Kluczowy fragment oświadczenia o dochodach

Najważniejszym punktem całego dokumentu jest krótkie potwierdzenie braku dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. To właśnie ten fragment uruchamia mechanizm dopłaty do minimalnej kwoty emerytury.

Bez tego zapisu ZUS nie może przyznać pełnego świadczenia. Oświadczenie ma charakter prawnie wiążący, dlatego każda informacja musi być zgodna z rzeczywistością. Fałszywe dane mogą skutkować konsekwencjami karnymi.

Dla wielu seniorek to jedyna droga do stabilnego miesięcznego dochodu. Program Mama 4+ zmienia sytuację finansową tysięcy rodzin, które przez lata nie mogły liczyć na wsparcie z systemu emerytalnego.

Prezes ZUS o rencie wdowiej i sztucznej inteligencji. „Nie cieszmy się z dużej waloryzacji”