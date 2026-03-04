ALDI oferuje na Dzień Kobiet promocje na popularne słodycze i kwiaty, z naciskiem na czekolady Choceur i bukiety tulipanów/róż.

Przy zakupie dwóch czekolad Choceur, druga jest 50% taniej, a także znajdziesz promocje 1+1 gratis na Merci, Raffaello i Ptasie Mleczko.

Marka własna Choceur, z ponad 40 wariantami smakowymi, ma certyfikat Rainforest Alliance, potwierdzający zrównoważone źródła surowców.

Oprócz słodyczy, ALDI proponuje bukiety 9 tulipanów z rabatem -41% przy zakupie dwóch, bukiety 11 róż za 7,99 zł oraz szeroki wybór kwiatów doniczkowych już od 12,99 zł.

Dzień Kobiet w ALDI: promocja na czekolady

Z okazji Dnia Kobiet sieć ALDI przygotowała ofertę opartą na prezentach, które od lat cieszą się największą popularnością – kwiatach i słodkościach. Klienci chętnie sięgają po klasyczne upominki, dlatego w sklepach pojawiły się liczne propozycje z obu kategorii.

Największą uwagę przyciąga promocja w segmencie czekolad. W tym tygodniu obowiązuje mechanizm „Mieszaj dowolnie”, który pozwala na swobodny wybór produktów objętych rabatem. Przy zakupie dwóch dowolnych tabliczek czekolady Choceur druga kosztuje o 50% mniej.

Dodatkowo sieć przygotowała także inne promocje słodyczy. W formule 1+1 gratis dostępne są popularne słodkości, takie jak Merci, Raffaello oraz Ptasie Mleczko Wedel.

- „Stawiamy na mechanizm promocji gwarantujący nie tylko dobrą cenę, ale też swobodę wyboru. Formuła „miksuj dowolnie” pozwala na tworzenie własnych zestawów, pozostawiając klientowi ostateczny wybór produktów objętych promocją. Ten mechanizm jest doskonalą alternatywą do klasycznych pakietów promocyjnych – wyjaśnia Edyta Bracik, Lider Zespołu Strategii Komunikacji i Relacji Zewnętrznych ALDI Polska.”

Czekolady Choceur – szeroki wybór smaków

Marka własna Choceur od lat należy do najpopularniejszych produktów słodyczowych w ofercie sieci. W portfolio znajduje się ponad 40 wariantów smakowych, w tym rozpoznawalna Nutcracker, znana jako czekolada z charakterystycznym „okienkiem”.

Produkty tej marki zdobywały wysokie oceny w Wielkim Teście Produktów ALDI. Czekolady powstają z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł, co potwierdza certyfikat Rainforest Alliance, przyznawany produktom spełniającym restrykcyjne normy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Kwiaty na Dzień Kobiet w ALDI

Drugą częścią oferty promocyjnej przygotowanej na Dzień Kobiet są kwiaty – zarówno cięte, jak i doniczkowe. Wśród propozycji znalazł się m.in. bukiet 9 tulipanów z rabatem -41% przy zakupie dwóch sztuk.

Klienci mogą także wybrać bukiet 11 róż o wysokości 40 cm w różnych kolorach w cenie 7,99 zł. W sprzedaży dostępny jest również bukiet z tulipanami za 17,99 zł oraz róże premium o wysokości 60 cm i dużych pąkach w cenie 34,99 zł.

Osoby preferujące rośliny doniczkowe znajdą w ofercie m.in. pelargonie, anturium, róże i storczyki, które można kupić już od 12,99 zł.

PTNW - Miłosz Bembinow