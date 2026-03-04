Odpowiadamy na pytania:

Ile gazu mamy w magazynach i czy to wystarczy na wypadek kryzysu?

Dlaczego atak na Iran może oznaczać gaz po 100 euro za MWh?

Co z cenami ropy – czy grozi nam 200 dolarów za baryłkę?

Jak Polska chroni swoje rezerwy paliwowe i kto nimi zarządza?

Magazyny gazu w Polsce – aktualny stan zapasów

Według danych opublikowanych przez Gas Storage Poland na początku doby gazowej polskie magazyny zawierają łącznie 18 222,1 GWh gazu ziemnego.

Całkowita pojemność czynna wszystkich obiektów wynosi 37 304,1 GWh, co odpowiada około 3,31 mld m³. Oznacza to, że zapełnienie magazynów wynosi dokładnie 50 procent.

Największy udział w rezerwie mają magazyny kawernowe Mogilno i Kosakowo – zgromadzono w nich 8 707,3 GWh. Magazyn złożowy Wierzchowice dysponuje 5 525,6 GWh. Natomiast Grupa Instalacji Magazynowych Sanok – obejmująca obiekty Husów, Strachocina, Swarzów i Brzeźnica – przechowuje 3 989,2 GWh.

i Autor: Gas Storage Polska/ Materiały prasowe

Rezerwy ropy naftowej powyżej wymaganego minimum

Ministerstwo Energii poinformowało, że zapasy ropy i gazu są na odpowiednim poziomie. Stan rezerw ropy przekracza obowiązkowy limit trzech miesięcy. Kolejne tankowce są w drodze, więc chwilowo nie ma potrzeby naruszania strategicznych rezerw.

Kluczową rolę w logistyce paliwowej odgrywa spółka PERN. Zarządza ona 19 bazami paliwowymi o łącznej pojemności ponad 2,8 mln m³ oraz czterema bazami ropy naftowej o pojemności ponad 4,1 mln m³. PERN jest też większościowym udziałowcem Naftoportu w Gdańsku – terminala z mocą przeładunkową 40 mln ton ropy rocznie.

Bliskowschodnie konflikty wstrząsnęły rynkami gazu i ropy

Ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran wywołały poważne zakłócenia w globalnych dostawach energii.

Katar wstrzymał produkcję skroplonego gazu LNG.

Izrael zamknął część pól gazowych.

Arabia Saudyjska wyłączyła swoją największą rafinerię.

Iracki Kurdystan praktycznie wstrzymał wydobycie.

Analitycy oceniają, że jest to najpoważniejszy wstrząs energetyczny od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Ceny gazu w Europie – Goldman Sachs podnosi prognozy

Skutki kryzysu są już widoczne w notowaniach. Cena gazu TTF wzrosła w ciągu tygodnia o ponad 66 procent – do poziomu 50,97 euro za MWh.

Goldman Sachs podniósł prognozę cen gazu w Europie na kwiecień 2026 roku z 36 do 55 euro za MWh. Jeśli przerwa w dostawach potrwa dłużej niż dwa miesiące, ceny TTF mogą przekroczyć 100 euro za MWh.

Ropa po 200 dolarów za baryłkę? Prognozy PKO BP

Sytuacja na rynku ropy jest równie napięta. Cena baryłki ropy Brent wzrosła w ciągu tygodnia o blisko 16 procent – do 82,19 dolarów.

Według prognoz banku PKO BP ewentualna długoterminowa blokada Cieśniny Ormuz przez Iran może wywindować cenę ropy Brent nawet do 140–200 dolarów za baryłkę. To scenariusz, który odbiłby się na cenach paliw na polskich stacjach benzynowych.