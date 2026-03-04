RPP podjęła decyzję o stopach procentowych. Dobre wieści dla kredytobiorców!

Na marcowym posiedzeniu RPP podjęło decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 p.p.

W styczniu i lutym RPP nie obniżała stóp procentowych

W 2025 roku RPP kilkukrotnie obniżała stopy procentowe

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Po posiedzeniu 4 marca 2026 roku stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 punktów procentowych. To oznacza, że obecnie wynoszą:

Stopa referencyjna 3,75 proc.

3,75 proc. Stopa lombardowa 4,25 proc.

4,25 proc. Stopa depozytowa 3,25 proc.

3,25 proc. Stopa redyskontowa weksli 3,80 proc.

3,80 proc. Stopa dyskontowa weksli 3,85 proc.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 roku. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 marca 2026 r. zostanie opublikowana o godz. 16:00 na stronie internetowej NBP.

To pierwsza obniżka stóp procentowych w 2026 roku. Na początku 2026 roku RPP wstrzymała zapoczątkowany w 2025 roku cykl obniżek stóp procentowych - w styczniu i lutym Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na niezmienionym poziomie.

Cykl obniżek stóp procentowych zaczął się jeszcze w 2025 roku

W maju 2025 roku RPP obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego (z 5,75 proc. do 5,25 proc. stopy referencyjnej), po czym zrobiła miesięczną przerwę w czerwcu. Z kolei w lipcu zapadła kolejna decyzja o obniżce (o 0,25 punktów procentowych), a w sierpniu, jak co roku, nie było posiedzenia decyzyjnego RPP.

We wrześniu 2025 roku RPP zaczęło regularny cykl obniżek, stopy procentowe spadały co miesiąc. Od września do grudnia RPP obniżyła stopy procentowe o 0,75 punktów procentowych, obniżając stopę referencyjną z 4,75 proc. do 4 proc.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku RPP utrzymywała stopy procentowe na poziomie 5,75 proc. przez cały rok ze względu na inflację przekraczającą cel NBP. W 2023 roku były pierwsze obniżki po cyklu podwyżek, zapoczątkowanym w 2022 roku (gdy stopa referencyjna sięgnęła 6,75 proc.).

