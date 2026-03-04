RPP podjęła decyzję o stopach procentowych. Dobre wieści dla kredytobiorców!

- Na marcowym posiedzeniu RPP podjęło decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 p.p.
- W styczniu i lutym RPP nie obniżała stóp procentowych
- W 2025 roku RPP kilkukrotnie obniżała stopy procentowe
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
Po posiedzeniu 4 marca 2026 roku stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 punktów procentowych. To oznacza, że obecnie wynoszą:
- Stopa referencyjna 3,75 proc.
- Stopa lombardowa 4,25 proc.
- Stopa depozytowa 3,25 proc.
- Stopa redyskontowa weksli 3,80 proc.
- Stopa dyskontowa weksli 3,85 proc.
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 roku. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 marca 2026 r. zostanie opublikowana o godz. 16:00 na stronie internetowej NBP.
To pierwsza obniżka stóp procentowych w 2026 roku. Na początku 2026 roku RPP wstrzymała zapoczątkowany w 2025 roku cykl obniżek stóp procentowych - w styczniu i lutym Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na niezmienionym poziomie.
Cykl obniżek stóp procentowych zaczął się jeszcze w 2025 roku
W maju 2025 roku RPP obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego (z 5,75 proc. do 5,25 proc. stopy referencyjnej), po czym zrobiła miesięczną przerwę w czerwcu. Z kolei w lipcu zapadła kolejna decyzja o obniżce (o 0,25 punktów procentowych), a w sierpniu, jak co roku, nie było posiedzenia decyzyjnego RPP.
We wrześniu 2025 roku RPP zaczęło regularny cykl obniżek, stopy procentowe spadały co miesiąc. Od września do grudnia RPP obniżyła stopy procentowe o 0,75 punktów procentowych, obniżając stopę referencyjną z 4,75 proc. do 4 proc.
Warto przypomnieć, że w 2024 roku RPP utrzymywała stopy procentowe na poziomie 5,75 proc. przez cały rok ze względu na inflację przekraczającą cel NBP. W 2023 roku były pierwsze obniżki po cyklu podwyżek, zapoczątkowanym w 2022 roku (gdy stopa referencyjna sięgnęła 6,75 proc.).