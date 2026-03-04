Dziś RPP podejmie decyzję o stopach procentowych. Kto skorzysta na ewentualnej obniżce?

RPP podejmie decyzję o stopach procentowych

Kredytobiorcy mogą liczyć na niższe raty w razie obniżki stóp stóp procentowych

Przy kolejnej obniżce oszczędzający na lokatach muszą przygotować się na niższe zyski

Budżet państwa może zaoszczędzić miliardy na obniżce stóp procentowych

Według ekonomistów RPP obniży dziś stopy procentowe

Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 4 proc. Ekonomiści prognozują, że RPP zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

Dla osób spłacających kredyty, kolejna obniżka stóp procentowych to dobra wiadomość. Raty kredytów mogą spaść o kilkadziesiąt złotych, co zwiększy dostępność środków na inne wydatki. To z kolei może wpłynąć na wzrost sprzedaży detalicznej towarów i usług.

Osoby planujące zaciągnięcie kredytu, na przykład na zakup domu lub samochodu, również mogą spodziewać się pozytywnych zmian. Obniżka stóp procentowych zwiększa dostępność kredytów, co zwykle prowadzi do wzrostu akcji kredytowej. Historia pokazuje, że takie sytuacje mogą skutkować wzrostem cen nieruchomości, jak miało to miejsce w czasie pandemii.

Przedsiębiorstwa posiadające zadłużenie również skorzystają na obniżkach stóp procentowych. Kredyty firmowe są zazwyczaj powiązane z rynkowymi stopami, co oznacza niższe koszty obsługi zadłużenia i większe zyski. Podobnie jak w przypadku kredytobiorców indywidualnych, niskie stopy procentowe mogą pobudzić inwestycje, co z kolei może prowadzić do wzrostu kosztów materiałów i robocizny.

Z obniżki stóp procentowych skorzysta giełda i budżet państwa

Obniżki stóp procentowych mają również pozytywny wpływ na budżet państwa. Prezes NBP, Adam Glapiński, wspomniał, że obniżka stóp o 175 punktów bazowych może zredukować koszty obsługi zadłużenia państwa o około 25 mld zł w ciągu dwóch lat. Przy budżecie wynoszącym około 90 mld zł na ten cel w 2026 roku, jest to znacząca oszczędność. Dodatkowo, niższe stopy procentowe pobudzają gospodarkę, co przekłada się na wyższe wpływy z VAT i akcyzy.

Obniżki stóp procentowych zazwyczaj korzystnie wpływają na giełdę. Inwestorzy, widząc spadek zysków z bezpiecznych lokat, takich jak depozyty bankowe, mogą zdecydować się na przeniesienie części środków na giełdę. Wzrost notowań akcji na giełdzie często prowadzi do umocnienia złotego, ponieważ inwestorzy zagraniczni wymieniają waluty na złotego, aby inwestować na GPW.

Spadek stóp procentowych to mniejsze oprocentowanie lokat

O ile obniżki stóp procentowych są korzystne dla kredytobiorców, o tyle negatywnie wpływają na zarobek oszczędzających. Banki zazwyczaj szybciej obniżają oprocentowanie lokat niż kredytów, co sprawia, że oszczędzający odczuwają skutki obniżek szybciej i silniej. Część osób może zrezygnować z depozytów i wydać oszczędności na zakupy.

Wbrew pozorom, banki nie zawsze tracą na obniżkach stóp procentowych. Często w trakcie cyklu obniżek różnica między oprocentowaniem kredytów a depozytów się rozszerza, co zwiększa zyski banków. Dodatkowo, banki sprzedają coraz więcej kredytów o stałej stopie procentowej, co oznacza, że obniżki stóp procentowych nie wpływają na ich zyski w krótkim okresie. Niskie stopy procentowe nakręcają akcję kredytową, co przekłada się na większe wpływy banków z opłat i prowizji.

Obniżki stóp procentowych mogą również wpływać na inflację. Wyższe wydatki konsumpcyjne i większa akcja kredytowa mogą napędzać wzrost cen usług i towarów. W efekcie, RPP może zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych w przyszłości, aby tę inflację powstrzymać.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz