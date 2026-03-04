Zielona transformacja w UE klapą? Nieliczne kraje realizują cel innowacyjnych OZE

Raport Future Cleantech Architects (FCA) ocenia realizację celu 5% udziału innowacyjnych OZE w krajach UE do 2030 roku.

Tylko nieliczne kraje członkowskie UE przygotowały konkretne programy wdrażania innowacyjnych technologii OZE.

Brak jasnych definicji, harmonogramów i mechanizmów monitoringu utrudnia strategiczne planowanie i wdrożenie.

Eksperci apelują o bardziej przejrzyste wytyczne Komisji Europejskiej i lepsze dopasowanie finansowania do innowacji w energetyce.

Alarmujący raport o innowacyjnych OZE

Future Cleantech Architects (FCA) przeanalizował krajowe plany energetyczno-klimatyczne dziesięciu krajów UE: Bułgarii, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Litwy, Słowenii, Hiszpanii i Holandii. Raport miał na celu ocenę, w jaki sposób rządy tych państw wdrażają unijny cel dotyczący innowacyjnych technologii w obszarze OZE.

Innowacyjne technologie OZE to rozwiązania, które mają potencjał zrewolucjonizować sektor energetyczny. Wśród nich wymienia się:

Skoncentrowaną energię słoneczną (CSP): technologia ta wykorzystuje lustra lub soczewki do skupiania promieni słonecznych na niewielkim obszarze, co pozwala na efektywne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej.

technologia ta wykorzystuje lustra lub soczewki do skupiania promieni słonecznych na niewielkim obszarze, co pozwala na efektywne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Perowskity i fotowoltaika organiczna: to obiecujące materiały, które mogą zwiększyć wydajność i obniżyć koszty paneli słonecznych.

to obiecujące materiały, które mogą zwiększyć wydajność i obniżyć koszty paneli słonecznych. Ekstremalnie głęboką geotermię: technologia ta pozwala na pozyskiwanie energii cieplnej z głębokich warstw ziemi, co zapewnia stabilne i niezależne od warunków atmosferycznych źródło energii.

technologia ta pozwala na pozyskiwanie energii cieplnej z głębokich warstw ziemi, co zapewnia stabilne i niezależne od warunków atmosferycznych źródło energii. Energię fal i pływów: to wykorzystanie naturalnych ruchów wody do generowania energii elektrycznej.

Niewiele krajów w UE realizuje cel

Okazuje się, że tylko nieliczne kraje Unia Europejska aktywnie wdrażają nowy cel dotyczący innowacyjnych odnawialnych źródeł energii. Analiza krajowych planów energetyczno-klimatycznych ujawniła, że większość z badanej dziesiątki państw nie opracowała jeszcze konkretnych programów wspierających innowacyjne technologie OZE. Co więcej, tylko siedem państw w ogóle wspomina o celu 5% w swoich dokumentach, a jedynie cztery podają jakiekolwiek szczegóły dotyczące jego realizacji.

W większości przypadków brakuje konkretnej definicji innowacyjnych technologii, harmonogramów, planów wdrożenia oraz mechanizmów monitoringu. Zdaniem FCA, taki stan rzeczy znacząco utrudnia strategiczne planowanie i efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze OZE.

Autorzy raportu zwracają również uwagę, że państwa UE zbyt rzadko łączą innowacyjne technologie OZE z długoterminową transformacją energetyczną, która ma nastąpić do 2040 lub 2050 roku. Bez takiego strategicznego podejścia trudno będzie osiągnąć neutralność klimatyczną i zbudować zrównoważony system energetyczny.

Raport FCA podkreśla, że pełne wdrożenie celu 5% mogłoby przynieść znaczące korzyści. Szacuje się, że do 2030 roku w analizowanych dziesięciu krajach mogłoby zostać zainstalowane ponad 25 GW mocy innowacyjnych OZE. Ponadto, pełna realizacja celu mogłaby zapobiec emisji około 21 milionów ton ekwiwalentu CO2 w latach 2023-2030, co odpowiada rocznym emisjom ponad 55 elektrowni gazowych.

Apel o bardziej przejrzyste wytyczne

W związku z powyższym, eksperci z Future Cleantech Architects apelują o bardziej przejrzyste wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące nowego celu. Podkreślają również potrzebę ujednolicenia sposobu raportowania oraz lepszego dopasowania finansowania UE i polityk krajowych do realizacji innowacji w energetyce. Tylko w ten sposób można stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnych technologii OZE i przyspieszyć transformację energetyczną w Europie.

Future Cleantech Architects to niezależny think tank, który zajmuje się analizą polityki klimatycznej UE. Siedziba organizacji mieści się w Remscheid, w zachodniej części Niemiec.

Fotowoltaika na balkonie