Wakacje będą droższe przez wojnę w Iranie? Nawet jeśli nie lecisz na Bliski Wschód

PAP
PAP
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-04 7:41

Wojna w Iranie wpłynie na koszty wyjazdów wakacyjnych! Droższe będą nie tylko wycieczki na Bliski Wschód, wzrost cen ropy przełoży się m.in. na wyższe koszty lotów, problem mogą być też rejsy z przesiadką np. w Dubaju.

Biały kapelusz z ozdobą, japonki i muszla leżące na piaszczystej plaży, z turkusowym morzem i falami w tle. Symbolizują nadchodzące wakacje, które mogą być droższe z powodu konfliktu w Iranie, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: stux Biały kapelusz z ozdobą, japonki i muszla leżące na piaszczystej plaży, z turkusowym morzem i falami w tle. Symbolizują nadchodzące wakacje, które mogą być droższe z powodu konfliktu w Iranie, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Konflikt w Iranie może spowodować spadek zainteresowania podróżami do krajów Zatoki Perskiej.
  • Wzrost cen ropy naftowej przełoży się na wyższe ceny biletów lotniczych.
  • Eksperci przewidują wzrost zainteresowania podróżami po Europie, co również wpłynie na ceny.

Wojna w Iranie wpłynie na ceny wycieczek

Konflikt w Iranie może wpłynąć na ceny wycieczek. Jak podkreślił Michael O’Leary, szef linii Ryanair, podczas konferencji w Warszawie, nawet szybkie zakończenie konfliktu nie wyklucza długotrwałego spadku popytu na podróże w regionie.

Rosnące ceny ropy naftowej to zła wiadomość dla osób planujących podróże lotnicze. "Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że wzrost cen paliw z pewnością przełoży się na ceny biletów lotniczych. Najbardziej dotknięci mogą zostać przewoźnicy z rejonu Zatoki Perskiej, tacy jak Emirates, Etihad, Qatar Airways czy Air Arabia. Linie te, dzięki rozbudowanym hubom przesiadkowym w Dubaju, Abu Zabi, Ad-Dauha i Rijadzie, zyskały popularność wśród podróżnych z Europy i Azji. Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą dodatkowo sprzyjało ich rozwojowi.

Na konflikcie w Iranie mogą skorzystać chińskie linie lotnicze. Popularniejsze mogą być także wycieczki po Europie

Eksperci wskazują, że w zaistniałej sytuacji na znaczeniu mogą zyskać chińskie linie lotnicze, które mają możliwość korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Mariusz Piotrowski z portalu Fly4free zauważa również, że przewagę konkurencyjną zdobędą przewoźnicy, którzy zabezpieczyli się, kupując duże ilości paliwa po stałych cenach. W tym kontekście wymienia się m.in. linie Ryanair.

Skala podwyżek pozostaje nieznana, jednak Mariusz Piotrowski prognozuje, że wzrośnie popularność podróży po Europie. To z kolei może wywołać dalszy wzrost cen biletów lotniczych i pakietów turystycznych.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Uwaga, turyści! Bez tego dokumentu nie wpuszczą cię na pokład
BUDZISZ: PORAŻKA IRANU OSŁABI ROSJĘ
QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli
Pytanie 1 z 15
Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej?
QUIZ PRL. Wakacje w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLISKI WSCHÓD
TURYSTYKA