Wakacje będą droższe przez wojnę w Iranie? Nawet jeśli nie lecisz na Bliski Wschód

Konflikt w Iranie może spowodować spadek zainteresowania podróżami do krajów Zatoki Perskiej.

Wzrost cen ropy naftowej przełoży się na wyższe ceny biletów lotniczych.

Eksperci przewidują wzrost zainteresowania podróżami po Europie, co również wpłynie na ceny.

Wojna w Iranie wpłynie na ceny wycieczek

Konflikt w Iranie może wpłynąć na ceny wycieczek. Jak podkreślił Michael O’Leary, szef linii Ryanair, podczas konferencji w Warszawie, nawet szybkie zakończenie konfliktu nie wyklucza długotrwałego spadku popytu na podróże w regionie.

Rosnące ceny ropy naftowej to zła wiadomość dla osób planujących podróże lotnicze. "Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że wzrost cen paliw z pewnością przełoży się na ceny biletów lotniczych. Najbardziej dotknięci mogą zostać przewoźnicy z rejonu Zatoki Perskiej, tacy jak Emirates, Etihad, Qatar Airways czy Air Arabia. Linie te, dzięki rozbudowanym hubom przesiadkowym w Dubaju, Abu Zabi, Ad-Dauha i Rijadzie, zyskały popularność wśród podróżnych z Europy i Azji. Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą dodatkowo sprzyjało ich rozwojowi.

Na konflikcie w Iranie mogą skorzystać chińskie linie lotnicze. Popularniejsze mogą być także wycieczki po Europie

Eksperci wskazują, że w zaistniałej sytuacji na znaczeniu mogą zyskać chińskie linie lotnicze, które mają możliwość korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Mariusz Piotrowski z portalu Fly4free zauważa również, że przewagę konkurencyjną zdobędą przewoźnicy, którzy zabezpieczyli się, kupując duże ilości paliwa po stałych cenach. W tym kontekście wymienia się m.in. linie Ryanair.

Skala podwyżek pozostaje nieznana, jednak Mariusz Piotrowski prognozuje, że wzrośnie popularność podróży po Europie. To z kolei może wywołać dalszy wzrost cen biletów lotniczych i pakietów turystycznych.

