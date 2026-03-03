Koniec taryfy ulgowej dla kierowców! Surowe kary od 3 marca

2026-03-03 8:17

Nowe prawo jazdy i przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym to kluczowe zmiany, które weszły w życie 3 marca 2026 roku. Nowelizacja przepisów zakłada możliwość wyrobienia prawa jazdy kat. B od 17 roku życia, okres próbny dla nowych kierowców oraz surowe zasady dla użytkowników e-hulajnóg.

Policjant w odblaskowej kamizelce z napisem POLICJA stoi tyłem na mokrej drodze, obserwując ruch samochodów. W tle widać rozmazane światła nadjeżdżających pojazdów.

i

Policjant w odblaskowej kamizelce z napisem "POLICJA" stoi tyłem na mokrej drodze, obserwując ruch samochodów. W tle widać rozmazane światła nadjeżdżających pojazdów.
Super Biznes SE Google News
  • Od wtorku policja może zatrzymać prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym, a za jazdę mimo zatrzymania dokumentu grozi cofnięcie uprawnień
  •  17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy kat. B, ale pod nadzorem doświadczonego opiekuna.
  •  Nowi kierowcy przechodzą 2-letni okres próbny z zerowym limitem alkoholu i konsekwencjami za punkty karne.
  •  Zmiany obejmują zakaz e-hulajnóg dla dzieci do 13 lat na drogach publicznych i zwiększenie prędkości dla ciągników.

Prawo jazdy za 50 km/h poza obszarem zabudowanym

Od wtorku policja może zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Dotąd sankcja ta obejmowała wyłącznie teren zabudowany. Rozszerzenie przepisów ma związek z danymi wskazującymi, że do największej liczby wypadków śmiertelnych dochodzi właśnie poza miastami, głównie z powodu nadmiernej prędkości.

 Kierowca, który zlekceważy zakaz, musi liczyć się z cofnięciem uprawnień, a nie – jak wcześniej – jedynie z wydłużeniem okresu zatrzymania prawa jazdy do sześciu miesięcy.

Prawo jazdy od 17 lat i obowiązki opiekuna

Nowelizacja przygotowana przez resort infrastruktury wprowadza możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B przez osoby w wieku 17 lat.  Niepełnoletni kierowca będzie mógł prowadzić wyłącznie w towarzystwie opiekuna przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat. Opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać prawo jazdy kat. B od minimum 5 lat i nie może mieć w ostatnich 5 latach zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas kontroli drogowej policja sprawdzi także jego trzeźwość.

Młody kierowca przed osiągnięciem pełnoletności nie będzie mógł wykonywać przewozu osób ani transportu drogowego rzeczy.

Okres próbny i limit 0,0 promila

Od 3 września zacznie obowiązywać okres próbny dla nowych kierowców – 2 lata, a w przypadku najmłodszych nawet 3 lata lub do ukończenia 20. roku życia. W tym czasie limit alkoholu wyniesie 0,0 promila oraz 0,0 ng/ml środków działających podobnie.

Przekroczenie 12 punktów karnych oznaczać będzie obowiązkowe szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Dwa wykroczenia w okresie próbnym spowodują jego wydłużenie o kolejne 2 lata. Późniejsze wejście w życie tych regulacji wynika z konieczności dostosowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez Ministerstwo Cyfryzacji.

e-hulajnoga i wyższa prędkość ciągników

Zmiany obejmują także najmłodszych użytkowników dróg. Dzieci do 13. roku życia nie mogą poruszać się e-hulajnogą ani innym urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej, poza strefą zamieszkania, nawet pod opieką dorosłego.

Z kolei rolnicy zyskali możliwość szybszej jazdy ciągnikami – dopuszczalna prędkość wzrosła z 30 km/h do 40 km/h, co uzasadniono rozwojem technologii i poprawą bezpieczeństwa nowoczesnych maszyn. 

PTNW - Miłosz Bembinow

