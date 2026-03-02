Wojna USA-Iran. Odwołane loty. Jak odzyskać pieniądze za bilety

2026-03-02 15:49

Wojna USA-Iran powoduje odwołane loty i zmiany w siatce połączeń na Bliski Wschód. Polska Izba Turystyki (PIT) informuje o możliwości zmiany wyjazdu lub zwrotu pieniędzy za bilety, a MSZ podnosi poziom ostrzeżeń dla części regionu.

  • W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, Polska Izba Turystyki ostrzega przed możliwymi zmianami lub odwołaniami lotów.
  • W przypadku odwołania wycieczki zorganizowanej, klientom przysługuje prawo do alternatywnej oferty lub pełnego zwrotu pieniędzy zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych.
  • MSZ apeluje do biur podróży o niewysyłanie klientów na Bliski Wschód i podniosło poziom ostrzeżenia dla Cypru do stopnia „zachowaj szczególną ostrożność”.
  • Osoby podróżujące samodzielnie powinny na bieżąco monitorować informacje od przewoźników i śledzić komunikaty MSZ, aby szybko reagować na zmiany i znać swoje prawa.

Wojna USA-Iran a odwołane loty

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie część połączeń turystycznych może zostać zmieniona, opóźniona lub całkowicie anulowana – przekazała w poniedziałek Polska Izba Turystyki (PIT). Decyzje w sprawie operacji lotniczych podejmują przewoźnicy na podstawie bieżących analiz bezpieczeństwa oraz komunikatów międzynarodowych instytucji branżowych.

Izba podkreśliła, że "bezpieczeństwo pasażerów pozostaje absolutnym priorytetem". Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a branża pozostaje w stałym kontakcie z liniami lotniczymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Jak odzyskać pieniądze za bilety i wycieczki

W przypadku odwołania imprezy turystycznej organizatorzy działają zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Oznacza to konkretne obowiązki wobec klientów.

"Klientom oferowane są alternatywne rozwiązania, w tym możliwość zmiany rezerwacji na inną imprezę turystyczną w ramach dostępnej oferty lub pełny zwrot wpłaconych środków w ustawowym terminie i w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności" - czytamy w komunikacie PTI.

Osoby przebywające obecnie za granicą w ramach zorganizowanych wyjazdów pozostają pod opieką rezydentów i pilotów wycieczek. Organizatorzy utrzymują z nimi bezpośredni kontakt i analizują sytuację bezpieczeństwa w miejscu pobytu. W praktyce oznacza to wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe w razie nadzwyczajnych zdarzeń.

Apel MSZ i ostrzeżenie dla Cypru

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zaapelował do biur podróży o niewysyłanie klientów na Bliski Wschód. Podczas poniedziałkowego briefingu wezwał branżę do odpowiedzialnych decyzji w obliczu napiętej sytuacji. Resort poinformował także o podniesieniu poziomu ostrzeżenia dla Cypru do drugiego stopnia – „zachowaj szczególną ostrożność”. 

PIT przypomina jednocześnie, że osoby organizujące wyjazdy samodzielnie powinny pozostawać w bezpośrednim kontakcie z przewoźnikami i na bieżąco monitorować informacje o zmianach w rozkładach. 

PTNW - Miłosz Bembinow

