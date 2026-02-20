Od 25 lutego 2026 r. podróżni z większości krajów UE (w tym Polski), USA, Kanady i Australii będą musieli uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii.

ETA to cyfrowe zezwolenie na podróż, ważne przez 2 lata, kosztujące 16 funtów, które należy złożyć z wyprzedzeniem (do 3 dni roboczych).

Brak ETA skutkuje odmową wejścia na pokład przez przewoźników, a nowe zasady obejmują również podróże służbowe.

Zmiany nie dotyczą osób posiadających wizę ani obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale mają na celu zwiększenie kontroli nad przyjezdnymi.

Nowe zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii – koniec ruchu bezwizowego

Podróże bezwizowe do Wielkiej Brytanii przechodzą do historii. Od 25 lutego 2026 r. osoby z państw objętych nowymi regulacjami – w tym z większości krajów UE, a także z USA, Kanady i Australii – muszą przed wyjazdem uzyskać zatwierdzoną ETA.

Czym jest ETA i ile kosztuje elektroniczna autoryzacja podróży

ETA to cyfrowe zezwolenie na podróż. Dokument wymagany będzie przy pobytach krótkoterminowych – do 6 miesięcy – zarówno w celach turystycznych, rodzinnych, jak i w ramach dopuszczalnej działalności biznesowej. ETA powiązana jest z określonym paszportem i pozostaje ważna 2 lata, a jej koszt to 16 funtów. W przypadku wygaśnięcia dokumentu paszportowego lub jego zmiany, konieczne jest złożenie nowego wniosku o ETA.

Choć wiele wniosków rozpatrywanych jest w ciągu kilku minut, procedura może potrwać maksymalnie 3 dni robocze. Właśnie dlatego rekomendowane jest złożenie aplikacji z wyprzedzeniem.

Nowe przepisy obejmują osoby, które dotychczas mogły wjeżdżać na Wyspy bez wizy. Zmiany nie dotyczą podróżnych posiadających wizę – w ich przypadku obowiązują dotychczasowe regulacje. Z wymogu zwolnieni są obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednak osoby z podwójnym obywatelstwem muszą przekraczać granicę na podstawie paszportu brytyjskiego lub irlandzkiego.

ETA a podróże służbowe

Nowe zasady obejmują również wyjazdy biznesowe. Pracownicy i delegowani goście z Europy, Ameryki Północnej czy Australii przed każdą podróżą muszą uzyskać ETA oraz wskazać cel wizyty we wniosku.

Pracodawcy powinni dopilnować, aby formalności zostały dopełnione co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem. Podróżni nadal muszą spełniać brytyjskie wymogi wjazdowe oraz posiadać dokumenty potwierdzające cel wizyty – zaproszenia, dane pracodawcy czy informacje o miejscu zakwaterowania.

Brak ETA – odmowa wejścia na pokład

Brak autoryzacji skutkuje natychmiastową odmową wejścia na pokład przez linie lotnicze, operatorów promowych oraz przewoźników kolejowych, takich jak Eurostar czy Eurotunnel. Może to oznaczać utratę biletu, dodatkowe koszty i opóźnienia. Przewoźnicy będą zobowiązani do weryfikacji dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem podróży.

PTNW - Miłosz Bembinow