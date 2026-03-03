Pierwszy próg podatkowy nie był zmieniany od czterech lat – od czasów Polskiego Ładu

Podwyżka progu oznaczałaby nawet 10 tys. zł oszczędności rocznie dla wielu podatników

Pomysłodawcy chcą powiązać próg z medianą zarobków – aktualnie wynosi ona 7 138 zł miesięcznie

Petycja trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji i czeka na decyzję

Jak działa pierwszy próg podatkowy w Polsce?

Obecny system podatku dochodowego w Polsce obowiązuje od 2022 roku, kiedy wszedł w życie Polski Ład. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Osoby, które zarabiają od 30 do 120 tys. zł rocznie, płacą podatek w wysokości 12 proc. Gdy dochody przekroczą 120 tys. zł, podatnik wpada w drugi próg podatkowy i płaci aż 32 proc. podatku.

Problem polega na tym, że przez ostatnie cztery lata płace w Polsce mocno wzrosły. Coraz więcej pracowników – nawet tych o średnich zarobkach – nieoczekiwanie wpada w wyższy próg i traci znaczną część wypłaty na rzecz fiskusa. Wielu nauczycieli, którzy tak długo czekali na podwyżki, w grudniu otrzymało niższą pensję, bo wpadło w próg 120 tys. zł.

Petycja do Sejmu: próg podatkowy na poziomie 171 tys. zł

Autorzy petycji złożonej do Sejmu proponują konkretne rozwiązanie. Chcą, aby pierwszy próg podatkowy wynosił dwukrotność rocznej mediany zarobków. Według danych przytoczonych w petycji, mediana zarobków w 2025 roku wyniosła 7 138 zł miesięcznie, co rocznie dało 85 656 zł. Dwukrotność tej kwoty to właśnie 171 312 zł – stąd postulat podwyższenia progu do 171 tys. zł.

Taka formuła miałaby dodatkową zaletę: próg automatycznie dostosowywałby się do wzrostu wynagrodzeń. Eksperci od dawna wskazują, że powiązanie progu z medianą płac to uczciwe i przejrzyste rozwiązanie.

Ile pieniędzy można by zaoszczędzić na podwyżce progu podatkowego?

Korzyści finansowe z podniesienia pierwszego progu podatkowego ze 120 do 171 tys. zł byłyby bardzo wymierne. Przy dochodzie rzędu 171 tys. zł rocznie podatnik zapłaciłby 16 920 zł podatku zamiast obecnych 27 120 zł. To oszczędność rzędu ponad 10 tys. zł rocznie, czyli prawie 850 zł miesięcznie więcej w kieszeni.

Zmiana ta uchroniłaby też osoby o średnich zarobkach przed niespodziewanym przeskoczeniem do drugiego progu. Dziś wystarczy podwyżka lub premia, by z podatku 12 proc. przeskoczyć na 32 proc. – i to od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Co zdecyduje o losie petycji w sprawie progu podatkowego?

Petycja trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jej członkowie zdecydują, czy dokument zostanie przyjęty i przekazany posłom, uruchamiając tym samym proces legislacyjny, czy też zostanie odrzucony.

Nastroje społeczne nie są bez znaczenia. Siła nabywcza Polaków realnie spada mimo wzrostu płac. Ceny w sklepach pozostają wysokie. To może wywrzeć realną presję na parlamentarzystach. Rządzący mają zatem w rękach gotowe rozwiązanie – pytanie tylko, czy z niego skorzystają.

Źródło: petycja do Sejmu RP, sygnatura BKSP-153-X-788/25