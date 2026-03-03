Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd XIII kadencji z Marcinem Celejewskim jako Prezesem i Małgorzatą Królak jako Wiceprezesem.

Nowe władze planują głęboką restrukturyzację Grupy Azoty, drugiego w UE producenta nawozów, aby poprawić efektywność i odbudować stabilność finansową.

Wiceprezes Małgorzata Królak zapowiada uporządkowanie struktury Grupy, w tym dokończenie wyjścia z projektu polimerowego poprzez postępowanie układowe i negocjacje z Orlenem.

Marcin Celejewski oraz Małgorzata Królak to doświadczeni menedżerowie, którzy mają ustabilizować sytuację finansową Grupy Azoty.

Nowy zarząd Grupy Azoty – decyzja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki ogłosiła powołanie zarządu XIII kadencji. Na czele firmy stanął Marcin Celejewski, a stanowisko wiceprezesa objęła Małgorzata Królak. W skład kierownictwa weszli ponadto wiceprezesi Artur Chołody i Mirosław Ptasiński, pełniąca obowiązki wiceprezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska oraz członek zarządu Artur Babicz. W Grupie Azoty Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

Restrukturyzacja Grupy Azoty i stabilizacja finansowa

Nowe władze zapowiadają szeroko zakrojone zmiany. Spółka wchodzi w etap głębokiej restrukturyzacji, obejmującej kwestie organizacyjne, operacyjne i finansowe. Celem jest poprawa efektywności oraz odbudowa stabilności ekonomicznej koncernu, który jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce oraz wytwarza m.in. poliamid, alkohole OXO i biel tytanową.

Zarząd planuje m.in. integrację procesów zarządczych, zaostrzenie kontroli kosztów oraz poprawę wyników operacyjnych. Kontynuowany będzie także dialog z instytucjami finansującymi w celu ustabilizowania struktury zadłużenia.

Małgorzata Królak o priorytetach i projekcie polimerowym

Wiceprezes Małgorzata Królak podkreśla, że restrukturyzacja skoncentruje się na najbardziej perspektywicznych segmentach działalności.

„Moje dotychczasowe doświadczenia w rozwoju i transformacji aktywów chemicznych i petrochemicznych dużych organizacji przemysłowych w Europie stanowią dobrą bazę do tworzenia wartości w Grupie Azoty. Priorytetem pozostaje uporządkowanie struktury Grupy, w szczególności poprzez dokończenie procesu wyjścia z projektu polimerowego, w ramach prowadzonego postępowania układowego i negocjacji z Orlenem” – podkreśliła Królak.

Kim jest Marcin Celejewski

Marcin Celejewski to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Cambridge. Od 1 stycznia 2026 roku kierował zakładami w Puławach. W przeszłości stał na czele PLL LOT (2015–2016) oraz PKP Intercity (2014–2015).

Z kolei Małgorzata Królak, absolwentka SGH i Politechniki Warszawskiej, od 2025 roku zarządzała Grupą Azoty Polyolefins SA, odpowiadając za procesy restrukturyzacyjne i negocjacje z instytucjami finansowymi.

PTNW - Miłosz Bembinow