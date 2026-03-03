Mieszkania za grosze w całej Polsce! PKP wyprzedaje lokale nawet za 25 tys. zł

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-03-03 8:45

Mieszkania w cenach poniżej 100 tys. zł pojawiły się w ofercie PKP S.A., która dysponuje blisko 700 nieruchomościami w całej Polsce - pisze "Fakt". Najtańsze lokale kosztują niewiele ponad 20 tys. zł, a część z nich znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach przy dworcach.

Męska dłoń w białej koszuli i z metalowym zegarkiem trzyma klucze z brelokiem w kształcie domu, otwierając drzwi. To symbol taniego mieszkania od PKP, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Super Biznes SE Google News
  • PKP S.A. sprzedaje setki mieszkań, lokali użytkowych i działek, w tym wiele poniżej 100 tys. zł, co stanowi atrakcyjną alternatywę dla rynku wtórnego.
  • Najtańsze oferty to np. mieszkanie 22,14 mkw. za 25 tys. zł w Niedźwiedniku czy 31,90 mkw. za 62 tys. zł w Drawsku Pomorskim.
  • Mieszkania te, często wymagające remontu, pochodzą z zasobów PKP, których byli pracownicy nie wykupili, a ich ceny wywoławcze ustalają rzeczoznawcy.
  • Lokalizacja nieruchomości w pobliżu dworców kolejowych może być atutem inwestycyjnym, mimo że ich standard często jest niski.

Mieszkania w cenach poniżej 100 tys. zł od PKP

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jednym z największych właścicieli nieruchomości w kraju są kolejowe spółki. PKP S.A. prowadzi sprzedaż setek lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek. Najwięcej ofert dotyczy województw: śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

- Atutem tych nieruchomości są zróżnicowane metraże i lokalizacje. W ogłoszeniach można znaleźć zarówno mieszkania w dużych miastach – jak Wrocław, Katowice czy Opole – jak i w mniejszych miejscowościach, m.in. Racibórz, Bartoszyce, Mrągowo czy Braniewo. — zachęcają przedstawiciele kolejowej spółki.

Ceny wywoławcze często odbiegają od średnich stawek rynkowych. Przykładowo dwupokojowe mieszkanie przy ul. Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu o powierzchni 79 mkw. zostało wystawione za 320 tys. zł.

Najtańsze mieszkania z przetargów PKP

Wśród ofert nie brakuje lokali poniżej 100 tys. zł. Najtańsza propozycja to mieszkanie w Niedźwiedniku koło Ziębic o powierzchni 22,14 mkw., wycenione na 25 tys. zł.

W Drawsku Pomorskim lokal o metrażu 31,90 mkw. kosztuje 62 tys. zł, a w Zerbuniu mieszkanie o powierzchni 38,10 mkw. wystawiono za 73 tys. zł.

Kolejne przykłady to: Pelplin – 78 tys. zł za 44,5 mkw., Wałbrzych – 81 tys. zł za 39,86 mkw., czy Lubliniec – 82 tys. zł za lokal o powierzchni 40,55 mkw.

Oferty do 90 tys. zł pojawiły się również w Poraju (88 tys. zł), Wipsowie (89 tys. zł) oraz Bytomiu (90 tys. zł). Najdroższa z analizowanych nieruchomości znajduje się w Mościsku – 68,92 mkw. za 98 tys. zł.

Zasady sprzedaży mieszkań przez PKP

Na rynek trafiają mieszkania, których poprzedni lokatorzy nie wykupili w ramach dawnych programów pracowniczych. Są to lokale niezamieszkane, znajdujące się w budynkach należących do PKP S.A. lub będących jej współwłasnością. Ceny ustalają rzeczoznawcy majątkowi na podstawie wyceny rynkowej.

Jeśli dwa przetargi zakończą się bez rozstrzygnięcia, spółka może rozpocząć negocjacje. W takim przypadku cena nie może spaść poniżej 2/3 wartości wywoławczej.

Trzeba jednak uwzględnić, że standard wielu mieszkań jest niski i często wymagają one kapitalnego remontu. Z drugiej strony ich lokalizacja – zazwyczaj w pobliżu czynnych lub dawnych dworców – może stanowić istotny atut inwestycyjny. Szczegółowe informacje o warunkach przetargów dostępne są na stronie spółki.

