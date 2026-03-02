W marcu 2026 roku emerytury i renty wzrosną o 5,3% w ramach automatycznej waloryzacji procentowej, bez konieczności składania wniosków.

ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia wcześniej, jeśli standardowy termin (1., 6., 10., 15., 20., 25. dzień miesiąca) wypada w weekend lub święto.

ZUS wypłacił z wyprzedzeniem ponad milion świadczeń w nowej wysokości, a kolejne transze zaplanowano na początek miesiąca.

Również zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostaną zwaloryzowane, a wypłaty trafią do uprawnionych do 1 kwietnia.

Waloryzacja emerytur i rent 2026 – podwyżka 5,3 proc.

Od marca ruszyła coroczna waloryzacja świadczeń. W 2026 roku ma ona charakter procentowy, a wysokość emerytur i rent wzrasta o 5,3 proc. Podwyżki przyznawane są automatycznie – nie ma konieczności składania żadnych wniosków. Minimalna emerytura wzrosła z 1878,91 brutto zł na 1978,49 zł brutto, czyli o 97,95 zł. Na rękę osoby pobierające najniższą emeryturę otrzymają ok. 1800 zł.

Terminarz wypłat ZUS w marcu 2026

Standardowe daty przekazywania świadczeń przez ZUS to: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli jednak termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto, pieniądze trafiają do uprawnionych wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę.

W pierwszym marcowym terminie podwyższono ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki przekazano na pocztę 24 lutego, natomiast do banków trafiły 26 lutego - podaje ZUS.

Kolejna transza, przewidziana na 6 marca, obejmie ponad 1,8 mln osób. Przekazanie środków na pocztę zaplanowano na 3 marca, a do banków – na 5 marca. Z kolei 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln uprawnionych. Poczta dostanie pieniądze 5 marca, a banki – 9 marca.

Wcześniejsze wypłaty dla części seniorów

Zmiany dotyczą również wypłat emerytur zaplanowanych na 15 marca, który w 2026 roku wypada w niedzielę. W związku z tym środki zostaną przekazane wcześniej, tak aby trafiły do emerytów i rencistów najpóźniej do 13 marca. Daty 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca.

Osoby pobierające zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne również otrzymają zwaloryzowane kwoty. Środki zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, tak aby uprawnieni mogli dysponować nimi 1 kwietnia.

PTNW - Miłosz Bembinow