Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego. To szansa na zwrot za odwołane wycieczki na Bliski Wschód w związku z konfliktem zbrojnym. Mechanizm obejmuje wyjazdy, które miały odbyć się od 28 lutego do 27 marca. Wiemy, od kiedy będzie można skłądać wnioski.

Banknoty i monety złotych na tle luksusowego basenu hotelowego z leżakami i palmami symbolizujące zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki. O wsparciu z Turystycznego Funduszu Pomocowego można przeczytać na Super Biznes.

  • MSiT uruchomiło wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP) dla podróżnych i organizatorów turystyki, umożliwiając zwroty za odwołane wyjazdy na Bliski Wschód.
  • Wsparcie obejmuje wyjazdy do 11 państw (np. Izrael, Jordania, ZEA) oraz imprezy z przesiadką/międzylądowaniem w tych krajach, zaplanowane między 28 lutego a 27 marca.
  • Wnioski o wypłatę z TFP można składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od 5 marca, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
  • Turystyczny Fundusz Pomocowy, utworzony w 2020 r., ma wspierać branżę w nadzwyczajnych okolicznościach, zapewniając szybkie zwroty środków podróżnym.

Rusza Turystyczny Fundusz Pomocowy. Kto i na jakich zasadach dostanie zwrot?

Dobra wiadomość dla tysięcy turystów, których plany wyjazdowe pokrzyżował konflikt na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło decyzję o uruchomieniu wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że rusza procedura, która ma zapewnić podróżnym szybki zwrot za odwołane wycieczki.

Resort uznał, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie spełnia ustawową definicję „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności”. W oficjalnym komunikacie czytamy:

minister sportu i turystyki w porozumieniu z ministrem finansów i gospodarki uznał, że w związku z wybuchem działań zbrojnych w części państw Bliskiego Wschodu wystąpiły tzw. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych.To kluczowa decyzja, na którą czekała cała branża turystyczna. O pilne uruchomienie funduszu apelowała wcześniej Polska Izba Turystyki. Jej przedstawiciele podkreślają, że dzięki temu wsparciu biura podróży będą mogły sprawnie rozliczyć się z klientami, którzy opłacili wyjazdy, ale z powodu zagrożenia nie mogli z nich skorzystać. To rozwiązanie, które ma zdjąć ciężar finansowy zarówno z przedsiębiorców, jak i samych podróżnych.

Jakie wycieczki są objęte zwrotem i jak złożyć wniosek?

Mechanizm zwrotów nie obejmuje całego świata, a konkretny, zapalny region. Jeśli miałeś zaplanowany wyjazd na Bliski Wschód, to jest duża szansa, że odzyskasz pieniądze. Wsparcie dotyczy imprez turystycznych, które miały być realizowane na terenie następujących państw:

  • Arabia Saudyjska,
  • Bahrajn,
  • Iran,
  • Izrael,
  • Jordania,
  • Katar,
  • Kuwejt,
  • Liban,
  • Oman,
  • Palestyna,
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Co ważne, o zwrot można się ubiegać także wtedy, gdy wycieczka miała tylko przesiadkę lub międzylądowanie w którymś z wymienionych krajów.

Kluczowe są też terminy. Na razie uruchomiony przez rząd Turystyczny Fundusz Pomocowy obejmuje wyjazdy, które miały rozpocząć się w okresie od 28 lutego do 27 marca tego roku. Wnioski o wypłatę środków – zarówno od podróżnych, jak i organizatorów turystyki – będzie można składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) już od 5 marca. Trzeba się jednak spieszyć – termin na złożenie wniosku to 14 dni od momentu, gdy biuro podróży poinformowało o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu.

