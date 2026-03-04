KAS wykryła nieprawidłowości na ponad 118 mld zł w 164 podmiotach, głównie związane z dotacjami i wydatkowaniem środków publicznych.

Wśród naruszeń dominują: niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji, niegospodarne wydatkowanie środków i brak zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

W wyniku audytów złożono już 222 zawiadomienia do Prokuratury na kwotę ponad 104 mld zł oraz 114 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przewiduje się złożenie kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z kontynuowanymi ustaleniami KAS.

Ogromna skala nieprawidłowości. Wyniki audytu KAS w liczbach

Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła działania audytowe, które objęły 164 podmioty dysponujące środkami publicznymi. Wyniki kontroli są szokujące. Wykazano nieprawidłowości w finansach publicznych na łączną kwotę przekraczającą 118 mld zł. To suma, która pokazuje ogromną skalę problemu i stawia pod znakiem zapytania sposób zarządzania pieniędzmi podatników w wielu instytucjach.

Kontrolerzy KAS wzięli pod lupę sposób wydatkowania publicznych środków, przyznawania dotacji i pomocy publicznej, a także ogólną gospodarność. Ustalenia wskazują na systemowe problemy, a nie pojedyncze błędy księgowe. Skala nieprawidłowości jest tak duża, że instytucja zapowiada dalsze, zdecydowane kroki w tej sprawie.

Jak marnowano publiczne pieniądze? Lista zarzutów jest długa

Z raportu KAS wyłania się obraz systemowego lekceważenia zasad i przepisów. Pieniądze publiczne były wydawane w sposób niegospodarny, a decyzje finansowe podejmowano często bez odpowiedniej podstawy prawnej. Najnowszy audyt KAS demaskuje mechanizmy, które prowadziły do marnotrawstwa środków na ogromną skalę.

Lista konkretnych zarzutów, jakie postawili kontrolerzy, jest naprawdę długa. Wśród najczęściej powtarzających się problemów znalazły się między innymi:

naruszanie zasad przyznawania i rozliczania dotacji,

wydatkowanie pieniędzy wbrew planom finansowym,

wykorzystywanie dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem,

tworzenie instytucji publicznych bez ekonomicznego uzasadnienia,

działanie bez podstawy prawnej lub tworzenie przepisów pod konkretne potrzeby,

brak dbałości o interes Skarbu Państwa.

W praktyce oznacza to, że pieniądze, które miały służyć realizacji konkretnych celów publicznych, były przesuwane na inne zadania, a czasem po prostu wydawane bez poszanowania dla zasad oszczędności.

Sprawą zajmie się prokuratura. Setki zawiadomień i miliardy złotych

Krajowa Administracja Skarbowa nie poprzestała na samym raporcie. Ustalenia kontrolerów stały się podstawą do podjęcia konkretnych kroków prawnych. Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej złożyli do prokuratury aż 222 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wartość nieprawidłowości objętych tymi zawiadomieniami w ramach audytu KAS sięga ponad 104 mld zł.

To jednak nie wszystko. Oprócz tego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiły 114 zawiadomienia dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To pokazuje, że odpowiedzialność za stwierdzone błędy i nadużycia może być zarówno karna, jak i dyscyplinarna.