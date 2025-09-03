Analizy nad rozszerzeniem "Mama 4 plus" na ojców: MRPiPS analizuje możliwość rozszerzenia świadczenia "Mama 4 plus" na ojców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, co obecnie jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Czy świadczenie Mama 4 plus będzie też dla ojców?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa istotną zmianę w jednym z kluczowych programów wsparcia. Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane szerzej jako "Mama 4 plus". Jak poinformował resort w komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej, prowadzone są obecnie prace analityczne, które mają ocenić możliwość rozszerzenia programu na ojców na zasadach ogólnych, a nie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że trwają „kompleksowe analizy prawne, ekonomiczne i społeczne, dotyczące oceny zmiany przepisów w kierunku rozszerzenia świadczenia na ojców”. Resort podkreśla jednak, że decyzje w tej sprawie muszą być dobrze przemyślane. „Każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy wielu osób, dlatego wszelkie nowe rozwiązania dotyczące tego obszaru winny być dokładnie przeanalizowane przed wprowadzeniem ich w życie” – zaznaczyło ministerstwo, odnosząc się do ewentualnych zmian w programie.

Na czym polega program Mama 4 plus i kto może z niego skorzystać?

Program, który wszedł w życie w marcu 2019 roku, ma na celu zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa finansowego osobom, które poświęciły się wychowaniu licznej rodziny. Świadczenie w wysokości minimalnej emerytury jest przyznawane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Program „Mama 4 plus” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale z tego powodu zrezygnowały z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, by uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Obecnie przepisy jasno określają, że o świadczenie mogą ubiegać się matki po osiągnięciu 60. roku życia. Ojcowie mają taką możliwość dopiero po ukończeniu 65 lat i tylko w ściśle określonych, wyjątkowych przypadkach – gdy matka dzieci zmarła lub je porzuciła. Planowane zmiany mogłyby zrównać ich sytuację z sytuacją matek.

Program w liczbach: Jakie są koszty i ilu jest beneficjentów?

Z danych udostępnionych przez MRPiPS, a pochodzących z ZUS, wynika, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Do 31 lipca 2024 roku wpłynęło łącznie 106 668 wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wśród nich zaledwie 676 zostało złożonych przez mężczyzn, co obrazuje, jak rzadkie są przypadki, w których mogą oni obecnie skorzystać z tego wsparcia.

Aktualnie świadczenie z programu "Mama 4 plus" otrzymuje 83 679 osób. Od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2024 r. łączna kwota wsparcia w ramach programu wyniosła ponad 3,3 mld zł. Co ciekawe, wśród beneficjentów znajduje się również 50 osób z obywatelstwem innym niż polskie. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (22 osoby), a w dalszej kolejności Armenii, Mongolii, Bułgarii i Rosji. Świadczenia przyznano także pojedynczym osobom pochodzącym m.in. z Afganistanu, Japonii, Niemiec czy Węgier.

