Sklep stacjonarny nie ma prawnego obowiązku przyjęcia zwrotu towaru, a jego przyjęcie zależy od dobrej woli sprzedawcy i wewnętrznej polityki sklepu.

Zakupy online dają więcej praw: masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, a wiele sklepów wydłuża ten termin nawet do 90 dni.

Niezależnie od miejsca zakupu, dowód zakupu (paragon, potwierdzenie płatności) jest kluczowy przy próbie zwrotu towaru.

Nie wszystkie prezenty można zwrócić – istnieją wyjątki, takie jak towary szybko psujące się, higieniczne po otwarciu, personalizowane czy cyfrowe.

Sklep stacjonarny a zwrot towaru

Pod choinką znalazł się nietrafiony prezent? Spokojnie, można sobie z tym poradzić. Warto zacząć od tego, że zgodnie z prawem, sklep stacjonarny nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru. Decyzja o przyjęciu zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy i wewnętrznej polityki sklepu. Na szczęście, wiele sieci handlowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferuje możliwość zwrotu lub wymiany towaru w określonym terminie.

Jeśli sklep oferuje możliwość zwrotu, warto upewnić się, jakie są warunki. Najczęściej wymagany jest dowód zakupu: paragon, wydruk płatności kartą lub potwierdzenie transakcji online. Bez tego trudno będzie przekonać sprzedawcę do przyjęcia zwrotu.

Sklep internetowy – tu masz więcej praw

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku zakupów online. Zgodnie z przepisami prawa, masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (czyli w sklepie internetowym) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oznacza to, że możesz zwrócić nietrafiony prezent bez podawania przyczyny. Warto jednak pamiętać, że termin 14 dni to minimum gwarantowane przez prawo. Wiele sklepów internetowych wydłuża ten czas, oferując możliwość zwrotu w ciągu 30 dni, a nawet 90 dni. Informacje na temat polityki zwrotów danego sklepu znajdziesz na jego stronie internetowej lub w regulaminie. Zwróć na to uwagę przed dokonaniem zakupu, a także po otrzymaniu prezentu.

Niezależnie od tego, czy chcesz zwrócić towar w sklepie stacjonarnym, czy internetowym, dowód zakupu jest niezbędny. Upewnij się, że "mikołaj" zachował paragon, fakturę, potwierdzenie płatności kartą lub wyciąg z konta bankowego. Bez tego trudno będzie udowodnić, że towar został zakupiony w danym sklepie. Oczywiście w przypadku zakupów on-line sytuacja jest ułatwiona, bo dowód zakupu będzie na mailu lub w aplikacji konkretnego sklepu.

Warto zachować dowód zakupu, nawet jeśli prezent wydaje się idealny. Nigdy nie wiadomo, czy obdarowany nie zmieni zdania lub czy towar nie okaże się wadliwy.

Czego nie można zwrócić? Wyjątki od reguły

Niestety, nie wszystkie prezenty można zwrócić. Istnieją pewne kategorie towarów, które są wyłączone z prawa zwrotu. Należą do nich przede wszystkim:

Towary szybko psujące się: żywność, kwiaty itp.

Towary higieniczne po otwarciu: bielizna, kosmetyki, soczewki kontaktowe itp.

Towary personalizowane: wykonane na indywidualne zamówienie, z grawerem itp.

Towary cyfrowe i medialne po usunięciu plomby/folii: płyty CD, DVD, oprogramowanie, e-booki itp.

Usługi: bilety na wydarzenia, rezerwacje hotelowe, usługi gastronomiczne itp.

Prasa: z wyjątkiem prenumeraty.

Towary z aukcji publicznych.

Przed próbą zwrotu upewnij się, że prezent nie należy do jednej z tych kategorii.

Co zrobić, gdy zwrot jest niemożliwy?

Jeśli zwrot nietrafionego prezentu jest niemożliwy, nie wszystko stracone. Istnieją inne sposoby na rozwiązanie problemu:

Wymiana: Zapytaj w sklepie, czy istnieje możliwość wymiany towaru na inny, bardziej odpowiadający Twoim potrzebom.

Sprzedaż: Wystaw nietrafiony prezent na aukcji internetowej lub w serwisie ogłoszeniowym.

Podarowanie: Sprawdź, czy ktoś z Twoich znajomych lub rodziny nie byłby zainteresowany otrzymaniem takiego prezentu.

Przeróbka: Jeśli prezent nadaje się do przeróbki, możesz spróbować nadać mu nowy wygląd lub funkcję.

Oddanie na cele charytatywne: Jeśli prezent jest nowy i nieużywany, możesz oddać go na cele charytatywne.

Pamiętaj, że nietrafiony prezent to nie koniec świata. Z odrobiną kreatywności i znajomości praw konsumenta, możesz znaleźć rozwiązanie, które zadowoli zarówno Ciebie, jak i osobę, która Ci go podarowała.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki