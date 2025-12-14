Polacy planują wydać na Święta Bożego Narodzenia 2025 średnio 1387 zł, co oznacza spadek wydatków o 66 zł w porównaniu do roku ubiegłego i aż o 329 zł w stosunku do 2023 roku.

Na pokrycie świątecznych wydatków przeciętny Polak musi pracować blisko 5 dni (dokładnie 4,8 dnia), natomiast osoby z pensją minimalną potrzebują na to aż 8,5 dnia.

Spadek wydatków świątecznych jest wynikiem ostrożniejszego zarządzania budżetem domowym przez Polaków, spowodowanego niepewnością gospodarczą i rosnącymi kosztami życia.

Najszybciej na święta zarobią programiści (3 dni pracy), a tuż za nimi pracownicy rolnictwa (3,3 dnia) i górnictwa (3,5 dnia).

Święta Bożego Narodzenia 2025: Oszczędność kontra tradycja

Z najnowszego Barometru Providenta wynika, że Polacy podchodzą do świątecznych wydatków z większą rozwagą. W tym roku na przedświątecznych zakupach planujemy wydać średnio 1387 zł na produkty i prezenty związane ze świętami Bożego Narodzenia. To mniej niż w roku ubiegłym, kiedy to średnia wydatków wynosiła 1453 zł, a w 2023 roku aż 1716 zł. Oznacza to spadek o 66 zł w porównaniu z rokiem 2024 i aż o 329 zł w porównaniu z 2023 rokiem. Tegoroczna atmosfera świąteczna wydaje się być bardziej opanowana i przemyślana, niż spontaniczna i szalona.

Ile dni pracy kosztują święta?

Analiza danych GUS z października 2025 roku pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 8865,12 zł brutto (6373 zł netto). Zakładając średnio 22 dni robocze w miesiącu, dzienna wartość naszej pracy wynosi 289,7 zł netto. Oznacza to, że potrzebujemy blisko 5 dni roboczych (dokładnie 4,8 dnia), aby zgromadzić fundusze na świąteczne wydatki. Jest to wynik nieco lepszy niż rok wcześniej, kiedy potrzebowaliśmy ponad 5 dni, i znacznie lepszy niż w 2023 roku, kiedy na ten cel należało poświęcić niemal 7 dni pracy. To wyraźny sygnał, że podchodzimy do świątecznych wydatków z dużą dozą rozsądku.

Sytuacja wygląda inaczej dla osób zarabiających minimalną krajową, która wynosi 3605,85 zł netto. Przy 22 dniach roboczych w miesiącu, ich dzienna stawka wynosi 163,9 zł. W rezultacie, osoby te muszą pracować aż 8,5 dnia, aby pokryć świąteczne wydatki. Dla porównania, rok temu było to 10 dni, a dwa lata temu blisko 14 dni.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, komentuje: – Jak pokazuje listopadowy „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, większość Polaków musi uważnie zarządzać domowym budżetem, a swobodne oszczędzanie pozostaje możliwe tylko dla co piątej osoby. Jednocześnie co trzeci badany przyznaje, że musi ograniczać wydatki. I to widać w planowanych zakupach świątecznych. Polacy nie są przesadnie rozrzutni, wręcz przeciwnie. Rok temu wydaliśmy mniej niż w 2023 i w tym roku jest podobnie. To konsekwencja niepewności, rosnących kosztów życia oraz wolniejszego tempa wzrostu wynagrodzeń.

Kto zarobi na święta najszybciej?

Analiza danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto w październiku br. ujawnia znaczące różnice w czasie potrzebnym na zarobienie na świąteczne wydatki w zależności od zawodu.

Najszybciej na świąteczne zakupy zarobią programiści, a konkretnie osoby zatrudnione w sektorze informacji i komunikacji. Ich średnie zarobki wynoszą 14 475,97 zł brutto, czyli 10 200 zł netto. Daje to dzienną stawkę w wysokości 463,6 zł netto. Oznacza to, że na świąteczne wydatki będą pracować zaledwie 3 dni, podczas gdy rok temu było to 3,5 dnia. Tuż za programistami plasują się osoby pracujące w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Ich zarobki to 12818,46 zł brutto, czyli 9135,9 zł netto, co daje 415,2 zł dziennie. Pracownicy tych sektorów muszą pracować 3,3 dnia, aby zgromadzić środki na święta. To o ponad 5 dni krócej niż osoby zarabiające pensję minimalną. Kolejną grupą są górnicy, których zarobki wynoszą 12081,76 zł brutto miesięcznie, czyli 8600 zł na rękę, co przekłada się na 390 zł dziennie. Osoby pracujące w sektorze górniczym i wydobywczym muszą pracować 3,5 dnia, aby pokryć świąteczne wydatki.

Wśród pracowników, których średnie zarobki przekraczają 10 000 zł brutto miesięcznie, znajdują się również przedstawiciele sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz osoby z sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Oni muszą pracować na świąteczne wydatki około 3,6 dnia.

Pracownicy budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją będą pracować na świąteczne wydatki mniej więcej pięć dni. Ich zarobki oscylują wokół 8500 zł brutto (ok. 6125 zł netto).

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy pracowników hoteli i restauracji. Ich średnie zarobki to 6549,55 zł brutto, czyli ok. 4795 zł netto. Oznacza to, że kelner lub pracownik hotelu musi przepracować aż 6,3 dnia, aby zarobić 1387 zł potrzebne na świąteczne wydatki.

