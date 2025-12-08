Boże Narodzenie 2025. Ile kosztuje żywa choinka i gdzie kupić ją najtaniej

Ceny choinek w 2025 roku wzrosną średnio o 5-10% w Polsce i Europie, co wpłynie na koszty świątecznych zakupów.

Nadleśnictwo Lubichowo oferuje świerki/sosny za 40-160 zł i droższe jodły/daglezje za 55-170 zł, podkreślając ekologiczne aspekty żywych drzewek.

Ceny choinek mogą znacznie różnić się w zależności od regionu i miejsca sprzedaży, od 100 zł w małych miejscowościach do 500 zł w dużych miastach.

Eksperci ostrzegają przed najtańszymi choinkami z marketów, które często są niskiej jakości, oraz zachęcają do wyboru żywych drzewek ze względu na ich ekologiczność i świąteczny zapach.

Boże Narodzenie 2025: ceny choinek w górę

Sprzedaż naturalnych drzewek w pełni, Boże Narodzenie tuż-tuż. Tegoroczny sezon zapowiada się drożej: według rozmów z ekspertami ceny choinek w Polsce wzrosną średnio o 5–10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Podwyżki widoczne są nie tylko u nas — rosną również w innych krajach Europy, co przekłada się na rynek krajowy.

Ceny żywych choinek w nadleśnictwie Lubichowo

Jednym z punktów sprzedaży w Polsce jest Nadleśnictwo Lubichowo w województwie pomorskim - pisze ofeminin.pl. Tam stawki zależą od gatunku i wysokości. Za świerk lub sosnę do 3 metrów zapłacimy 40 zł, a większe egzemplarze tych drzew kosztują około 160 zł. Droższe są jodły i daglezje: mniejsze sztuki to wydatek rzędu 55 zł, a wyższe mogą kosztować nawet 170 zł. Leśnicy podkreślają, że żywe drzewka wprowadzają do domu niepowtarzalny klimat i są rozwiązaniem bardziej przyjaznym środowisku.

Ile kosztuje choinka w polskich miastach?

Jak tłumaczy w rozmowie z "Faktem" Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek, ceny mogą mocno się różnić w zależności od regionu i miejsca sprzedaży. — Rozpiętość cen bywa duża i zależy również od miejsca sprzedaży — zauważył Kłopociński. W mniejszych miejscowościach choinka może kosztować 100 zł, w dużych miastach klienci gotowi są zapłacić nawet 500 zł. Znaczenie ma też wygląd drzewka, jego kondycja oraz to, czy kupujemy je na plantacji, przy leśniczówce czy w miejskim punkcie handlowym.

Jodła kaukaska w marketach i uwaga na najtańsze drzewka

Sieci handlowe także pokazują tegoroczne podwyżki. Według danych Bricomarche ceny jodły kaukaskiej wahają się od 79,99 zł (wysokość 130–250 cm) do 89,99 zł za drzewka w zbliżonym, większym przedziale wzrostu (100–250 cm). Jednocześnie eksperci ostrzegają przed kuszącymi okazjami z marketów. Kłopociński zwraca uwagę, że najtańsze choinki bywają słabej jakości:

— Sprawdziliśmy kiedyś choinki oferowane w marketach. Były niskie i w większości bardzo słabej jakości — stwierdził w rozmowie z "Faktem".

Dlaczego warto kupić żywą choinkę?

Nadleśnictwo Lubichowo przypomina, że zakup naturalnego drzewka nie oznacza niszczenia lasów — choinki pochodzą ze specjalnych plantacji lub są pozyskiwane w ramach planowych zabiegów pielęgnacyjnych. Żywe drzewko ulega rozkładowi, a plastikowa choinka może rozkładać się nawet 500 lat. Jeśli wybierzemy choinkę w donicy, wiosną można ją przesadzić do ogrodu i dać jej drugie życie.

PTNW - Modzelewski