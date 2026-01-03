Niedziele handlowe w 2026 roku? Gdzie i kiedy zrobisz zakupy? [TERMINY]

W 2026 roku przypada 8 niedziel handlowych, a pierwsza z nich to 25 stycznia.

Czy planujesz zakupy w niedzielę w 2026 roku? Warto sprawdzić, które niedziele są handlowe, aby uniknąć rozczarowania zamkniętymi drzwiami sklepów. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące handlu w niedziele, dlatego warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem. Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku? Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, która nie jest niedzielą handlową?

Niedziele handlowe w 2026 roku – kiedy wypadają?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przypada osiem niedziel handlowych. Oznacza to, że w te dni większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta. Warto zaznaczyć, że pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku wypada dopiero pod koniec stycznia.

Oto lista niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Pamiętaj, że w pozostałe niedziele większość sklepów będzie zamknięta.

4 stycznia 2026 – sklepy zamknięte

Niedziela, 4 stycznia 2026 roku, nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość sklepów, w tym supermarkety i galerie handlowe, będzie zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując zakupy na początku roku. Ale są wyjątki od zakazu handlu. Mimo ograniczeń, istnieją pewne wyjątki od zakazu handlu w niedziele. Otwarte mogą być między innymi:

Stacje benzynowe: zazwyczaj czynne przez całą dobę, oferują podstawowe produkty spożywcze i artykuły przemysłowe.

Apteki: działają na zasadzie dyżurów, zapewniając dostęp do leków i artykułów medycznych.

Sklepy osiedlowe: jeśli za ladą stanie właściciel, sklep może być otwarty.

Kioski i sklepy z pamiątkami: zlokalizowane w miejscach turystycznych, często otwarte w niedziele.

Punkty gastronomiczne: restauracje, kawiarnie i bary mogą być otwarte w niedziele.

Placówki rozrywki: kina, teatry, muzea i parki rozrywki mogą działać bez ograniczeń.

Planując zakupy w 2026 roku, warto wziąć pod uwagę kalendarz niedziel handlowych. Jeśli potrzebujesz zrobić zakupy w niedzielę niehandlową, sprawdź, czy w Twojej okolicy działają sklepy objęte wyjątkiem od zakazu handlu. Pamiętaj również o możliwości zrobienia zakupów online, które są dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

