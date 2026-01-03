Niedziele handlowe w 2026 roku? Gdzie i kiedy zrobisz zakupy? [TERMINY]

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2026-01-03 6:15

Planujesz zakupy w niedzielę w 2026 roku? Zapamiętaj, że 4 stycznia sklepy będą zamknięte! Sprawdź kalendarz niedziel handlowych – w 2026 roku zrobisz zakupy w 8 wyznaczonych terminach, m.in. 25 stycznia, 29 marca i 20 grudnia. Gdzie i kiedy zrobić zakupy, aby uniknąć zamkniętych drzwi? Podpowiadamy!

Kobieta w białej koszulce i jeansach, z pomarańczowym koszykiem na zakupy, pochyla się nad lodówką z zamrożonymi produktami w supermarkecie. Scena ilustruje codzienne wyzwania związane z planowaniem zakupów w kontekście niedziel handlowych w Polsce. Więcej informacji o terminach niedziel handlowych na Super Biznes.

i

  • W 2026 roku przypada 8 niedziel handlowych, a pierwsza z nich to 25 stycznia.
  • Niedziela 4 stycznia 2026 roku nie jest handlowa, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta.
  • Pomimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, małe sklepy osiedlowe (jeśli obsługuje właściciel) oraz punkty gastronomiczne.
  • Planując zakupy w 2026 roku, sprawdź kalendarz niedziel handlowych lub rozważ zakupy online, aby uniknąć rozczarowania.

Czy planujesz zakupy w niedzielę w 2026 roku? Warto sprawdzić, które niedziele są handlowe, aby uniknąć rozczarowania zamkniętymi drzwiami sklepów. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące handlu w niedziele, dlatego warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem. Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku? Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, która nie jest niedzielą handlową?

Niedziele handlowe w 2026 roku – kiedy wypadają?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przypada osiem niedziel handlowych. Oznacza to, że w te dni większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta. Warto zaznaczyć, że pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku wypada dopiero pod koniec stycznia.

Oto lista niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Pamiętaj, że w pozostałe niedziele większość sklepów będzie zamknięta.

4 stycznia 2026 – sklepy zamknięte

Niedziela, 4 stycznia 2026 roku, nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość sklepów, w tym supermarkety i galerie handlowe, będzie zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując zakupy na początku roku. Ale są wyjątki od zakazu handlu. Mimo ograniczeń, istnieją pewne wyjątki od zakazu handlu w niedziele. Otwarte mogą być między innymi:

  • Stacje benzynowe: zazwyczaj czynne przez całą dobę, oferują podstawowe produkty spożywcze i artykuły przemysłowe.
  • Apteki: działają na zasadzie dyżurów, zapewniając dostęp do leków i artykułów medycznych.
  • Sklepy osiedlowe: jeśli za ladą stanie właściciel, sklep może być otwarty.
  • Kioski i sklepy z pamiątkami: zlokalizowane w miejscach turystycznych, często otwarte w niedziele.
  • Punkty gastronomiczne: restauracje, kawiarnie i bary mogą być otwarte w niedziele.
  • Placówki rozrywki: kina, teatry, muzea i parki rozrywki mogą działać bez ograniczeń.

Planując zakupy w 2026 roku, warto wziąć pod uwagę kalendarz niedziel handlowych. Jeśli potrzebujesz zrobić zakupy w niedzielę niehandlową, sprawdź, czy w Twojej okolicy działają sklepy objęte wyjątkiem od zakazu handlu. Pamiętaj również o możliwości zrobienia zakupów online, które są dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

