Sezon grzewczy 2025/2026 będzie droższy niż poprzednie, z przewidywanym kosztem ogrzewania domu 150 m² gazem na poziomie 6000 zł rocznie.

Na wysokość rachunku za gaz wpływają nie tylko ceny jednostkowe, ale też opłaty dystrybucyjne, abonamentowe, podatki, akcyza i koszty serwisu kotła.

Prognozy wskazują na dalszy wzrost kosztów, m.in. przez planowane wprowadzenie opłaty ETS2 za emisję CO₂, co zwiększy obciążenie dla użytkowników gazu.

Ile będzie kosztować ogrzewanie gazem w sezonie 2025/2026?

Gospodarstwa domowe ogrzewające się gazem ziemnym stoją przed perspektywą kolejnego drogiego sezonu grzewczego. Według prognoz, roczne koszty ogrzewania gazem domu o powierzchni 150 m² mogą wynieść nawet 6000 zł. Dla porównania, w 2023 roku było to około 5000 zł, a rok później 5600 zł. Polski Alarm Smogowy wskazuje, że ogrzewanie gazem jest już o 27% droższe niż rok temu, a prognozy nie napawają optymizmem.

Warto zaznaczyć, że w domach po termomodernizacji koszty ogrzewania gazem mogą wynosić około 6300-6500 zł rocznie, a w nowych budynkach 4900-5100 zł. Natomiast w starszych, nieocieplonych domach rachunki mogą sięgnąć nawet 9900 zł. Różnice w kosztach ogrzewania gazowego między domem bez ocieplenia a budynkiem spełniającym aktualne standardy techniczne (WT2021) mogą wynosić nawet 4608 zł rocznie.

Wyższe rachunki za gaz. Co wpływa na ostateczną cenę?

Ostateczna kwota, którą zobaczysz na swoim rachunku, to znacznie więcej niż tylko cena samego gazu. Składa się na nią skomplikowany labirynt opłat, które sprawiają, że nawet obniżka ceny surowca nie gwarantuje ulgi dla Twojego portfela. Jak podaje portal Onet, obecne ceny gazu ziemnego wahają się w przedziale 4,00-4,80 zł brutto za 1 m³, z czego nawet 1,6 zł to sam koszt przesyłu. Do głównych składników rachunku, które wpływają na Twoje wydatki, należą:

cena jednostkowa gazu – zależna od taryfy sprzedawcy; w maju 2025 roku URE zatwierdziło nową, niższą o 14,8% taryfę na sprzedaż gazu od PGNiG Obrót Detaliczny, która ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, obniżając cenę samego paliwa do 204,26 zł za megawatogodzinę,

– zależna od taryfy sprzedawcy; w maju 2025 roku URE zatwierdziło nową, niższą o 14,8% taryfę na sprzedaż gazu od PGNiG Obrót Detaliczny, która ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, obniżając cenę samego paliwa do 204,26 zł za megawatogodzinę, opłaty dystrybucyjne – pokrywające koszty transportu gazu do odbiorcy; w 2025 roku wzrosły one o około 25%, ale Prezes URE zatwierdził nową taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa na 2026 rok, która przewiduje spadek stawek opłat dystrybucyjnych średnio o około 1,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku, opłata abonamentowa – stała, miesięczna opłata niezależna od zużycia, związana z wystawianiem i dostarczaniem faktur,

– pokrywające koszty transportu gazu do odbiorcy; w 2025 roku wzrosły one o około 25%, ale Prezes URE zatwierdził nową taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa na 2026 rok, która przewiduje spadek stawek opłat dystrybucyjnych średnio o około 1,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku, – stała, miesięczna opłata niezależna od zużycia, związana z wystawianiem i dostarczaniem faktur, podatki i akcyza – stałe obciążenia, których nie da się uniknąć.

Do tego dochodzą koszty eksploatacji kotła, takie jak regularny serwis i konserwacja, które mają wpływ na efektywność zużycia paliwa.

Niższa taryfa na gaz, a rachunki w górę? Wyjaśniamy

Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niższej o 14,8% taryfy na sprzedaż gazu od PGNiG Obrót Detaliczny, obowiązującej do 30 czerwca 2026 roku, mogła wprowadzić w błąd. Portalsamorzadowy.pl wskazuje, że cena samego paliwa wyniesie 204,26 zł za megawatogodzinę. Brzmi jak dobra wiadomość, prawda? Niestety, to tylko część prawdy.

Mimo że cena samego surowca spada, rosnące opłaty dystrybucyjne (w 2025 roku) oraz inne obciążenia sprawiają, że ostateczne rachunki za gaz w sezonie grzewczym 2025/2026 roku dla odbiorców końcowych będą wyższe. Od 1 stycznia 2026 roku, dzięki obniżce stawek dystrybucyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa, rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych (W-1.1, W-2.1, W-3.6) mogą nieznacznie spaść, odpowiednio o 0,63%, 0,50% i 0,50%. Niemniej jednak, zmiany te mają charakter symboliczny, a ogólny trend wzrostowy kosztów ogrzewania gazem pozostaje.

Ceny gazu a sytuacja na świecie. Czy jest szansa na stabilizację?

Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, Polska importuje ponad 80 proc. gazu, co sprawia, że ceny są silnie uzależnione od sytuacji globalnej. Konflikty geopolityczne, zmiany klimatyczne oraz rosnące koszty emisji CO₂ to tylko niektóre z czynników, które wpływają na Twój rachunek.

W przyszłości dodatkowym obciążeniem będzie wprowadzenie opłaty ETS2, która obejmie ogrzewanie paliwami kopalnymi i ma wejść w życie w 2027 roku, a najpóźniej w 2028 roku. Szacuje się, że ETS2 może zwiększyć koszty ogrzewania gazowego o 1000–2000 zł rocznie. Skumulowany koszt dla przeciętnej rodziny w latach 2027–2030 może wynieść 6338 zł, a w latach 2027–2035 nawet 24 018 zł. Polska aktywnie negocjuje przesunięcie terminu wprowadzenia ETS2 oraz okresy przejściowe.

Niemniej jednak, pojawiają się również prognozy wskazujące na możliwy spadek cen gazu na światowych rynkach w najbliższych latach, co może przynieść ulgę konsumentom. Nadchodząca nadwyżka surowca, wynikająca z inwestycji w moce produkcyjne, może doprowadzić do obniżek cen. Niektórzy eksperci przewidują, że ceny gazu na rynkach europejskich mogą spaść z 30 do 12 euro za MWh do 2029 roku. Bank Światowy również prognozuje spadek cen gazu w Europie o 9% w 2026 roku, za sprawą stabilizacji popytu i rozwoju OZE. Analitycy spodziewają się większej stabilizacji rynku wraz z uruchomieniem nowych terminali LNG i zwiększoną produkcją gazu łupkowego, a średnie ceny w 2026 roku mogą oscylować wokół poziomu 2,1-2,5 dolarów za MMBtu.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber

QUIZ PRL. Kolejki, puste haki i listy społeczne, czyli co się działo w sklepach w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się sklep w którym w Polsce Ludowej można było kupić rękodzieło ludowe i artystyczne? Cepelia Amelia Kamelia Następne pytanie