Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol.

Dodatkowe środki mają być przekazywane do NFZ na profilaktykę i leczenie uzależnień.

Projekt uwzględnia półroczne vacatio legis.

Podobny projekt został wcześniej zawetowany przez prezydenta.

Polska 2050 składa projekt podwyżki akcyzy na alkohol. Środki miałyby trafić na NFZ

O fakcie ponownego złożenia projektu ustawy o podwyżce podatku akcyzowego na alkohol poinformowała podczas konferencji prasowej w Sejmie posłanka Polski 2050, Wioleta Tomczak. Zaznaczyła, że projekt ten ma na celu skierowanie nadwyżki finansowej, generowanej przez podniesioną akcyzę, do NFZ. Środki te mają być wykorzystane na działania profilaktyczne oraz na leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

- W końcu konsumenci produktów alkoholowych będą ponosili większą odpowiedzialność, także fiskalną za to, żeby ponieść koszty swojego leczenia – podkreśliła posłanka Tomczak.

W projekcie ustawy przewidziano również półroczne vacatio legis, które ma dać czas przedsiębiorcom na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian prawnych.

Polska 2050 apeluje o ponadpartyjne wsparcie projektu

Poseł Polski 2050, Kamil Wnuk, zaapelował o ponadpartyjne poparcie dla projektu, podkreślając, że alkoholizm jest problemem, który dotyka wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych.

- Alkoholizm to jest choroba, która nie ma poglądów politycznych. My jako wyraziste centrum liczymy na poparcie zarówno prawicy, jak i lewicy. Wspólnie pomóżmy Polakom, pokonajmy tę chorobę – mówił poseł Wnuk.

Prezydent w grudniu zawetował podwyżkę akcyzy

W grudniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która również zakładała zwiększenie akcyzy na alkohol. Po tym wydarzeniu ówczesna szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zadeklarowała, że jej klub parlamentarny złoży ponownie projekt ustawy, uwzględniając przy tym zastrzeżenia zgłoszone przez prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki, argumentując swoje weto, stwierdził, że rząd, zamiast skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi, wybiera najprostszą drogę, sięgając po pieniądze obywateli poprzez podwyżkę akcyzy. Prezydent zaznaczył, że gdyby intencje ustawodawców były rzeczywiście prozdrowotne, w ustawie znalazłby się zapis, który gwarantowałby, że każda dodatkowa złotówka z wpływów z akcyzy trafia wyłącznie na ochronę zdrowia.

A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ