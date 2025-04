Koniec sprzedaży papierosów ze "starą" akcyzą - co to oznacza dla palaczy?

30 kwietnia 2025 roku to ostateczny termin, kiedy palacze mogą kupić papierosy z akcyzą z 2024 roku. Po tej dacie, w sklepach powinny być dostępne już tylko wyroby tytoniowe z nową, wyższą stawką akcyzy. Jak informuje RadioZET.pl, papierosy z akcyzą z 2024 roku cieszyły się dużym popytem, co spowodowało, że szybko znikają z rynku.

Mimo że formalnie sklepy mogły je sprzedawać do końca kwietnia, znalezienie punktu sprzedaży z tańszymi papierosami może być trudne. Wyjątkiem mogą być sklepy o mniejszym ruchu. Część palaczy, przewidując wzrosty cen, zrobiła wcześniej zapasy.

Jak bardzo wzrosły ceny papierosów po podwyżce akcyzy?

Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe, który wszedł w życie 1 marca 2025 roku, spowodował, że cena paczki papierosów wzrosła średnio do około 20 zł. To odczuwalna zmiana dla palaczy, którzy muszą liczyć się z większym wydatkiem na swoje uzależnienie. Zmiana tzw. mapy akcyzowej, zakładająca przyspieszenie podwyżek akcyzy w kolejnych latach, spowoduje, że ceny papierosów wzrosną do 2027 roku o 61 proc. w stosunku do 2023 r. Oznacza to, że palenie staje się coraz droższą "przyjemnością".

Przyszłość rynku tytoniowego w Polsce - prognozy cen do 2030 roku

Prognozy dla palaczy nie są optymistyczne. Jeśli podwyżki akcyzy będą kontynuowane w dotychczasowym tempie 10 proc. rocznie, ceny papierosów w 2030 roku będą już ponad dwukrotnie wyższe niż w 2023 roku - wynika z najnowszej analizy CASE. To oznacza, że regularne palenie stanie się bardzo kosztownym nałogiem, dostępnym dla coraz mniejszej grupy osób.

Tak znaczny wzrost cen może wpłynąć na spadek popytu na wyroby tytoniowe, a także na rozwój szarej strefy, czyli nielegalnego handlu papierosami. Państwo będzie musiało podjąć działania, aby zapobiec temu zjawisku.

Produkcja papierosów w Polsce - czy podwyżki akcyzy wpłyną na branżę?

W 2023 roku Polska wyprodukowała 214,8 miliarda papierosów, co stanowi wzrost o 42% w porównaniu do 2013 roku, a cała produkcja wyrobów tytoniowych wzrosła o 70%. To pokazuje, że Polska jest ważnym graczem na europejskim rynku tytoniowym.

Jednak, czy planowane podwyżki akcyzy nie wpłyną negatywnie na produkcję papierosów w Polsce? Część ekspertów uważa, że wysokie ceny mogą skłonić konsumentów do zakupu tańszych, nielegalnych wyrobów, co osłabi legalną produkcję. Inni są zdania, że producenci dostosują się do sytuacji, oferując tańsze marki lub inwestując w innowacyjne produkty, takie jak e-papierosy.