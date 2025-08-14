Nadchodzące dni przyniosą utrudnienia w dostępie do usług bankowych w Polsce.

Bank Pocztowy, Nest Bank, PKO BP i Toyota Bank zapowiedziały przerwy techniczne i ograniczenia w obsłudze klienta.

Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje płatności kartą, bankowość online i dostęp do gotówki.

Jeśli planujesz korzystanie z bankowości online, płatności kartą lub wypłat z bankomatów w dniach 14–18 sierpnia 2025 r., warto wcześniej sprawdzić komunikaty swojego banku. Część banków, jak Bank Pocztowy czy PKO BP, wskazuje konkretne godziny przerw, natomiast Nest Bank i Toyota Bank ograniczą obsługę klientów w wybrane dni.

Bank Pocztowy: możliwe problemy z bankomatami PlanetCash

Bank Pocztowy ostrzega, że w nocy z 17 na 18 sierpnia 2025 r. klienci mogą mieć trudności z wypłatą gotówki kartami Mastercard w sieci PlanetCash. Utrudnienia potrwają od godziny 23.00 do 8.00 i dotyczą wyłącznie tej grupy bankomatów. Bank zaleca wcześniejsze zaplanowanie wypłat.

Nest Bank: dzień wolny od obsługi

15 sierpnia w Nest Banku nie będą działać oddziały, placówki partnerskie, infolinia ani usługa wideoweryfikacji. W tym czasie klienci nadal będą mogli zastrzec kartę – ta funkcja działa przez całą dobę. Bank przypomina o wcześniejszym załatwieniu pilnych spraw.

PKO Bank Polski: sobotnie prace nad systemami

PKO BP zapowiada prace w nocy z 15 na 16 sierpnia – w godzinach 0.30–6.00 nie będą działać m.in. serwis internetowy iPKO, iPKO biznes, aplikacja IKO (poza wypłatami Blikiem w bankomatach), PKO Junior, a także funkcja otwartej bankowości i usługa „Płacę z iPKO”. Bank ostrzega również o możliwych problemach z autoryzacją płatności kartą na wyższe kwoty – w przypadku 3D Secure pozostanie tylko autoryzacja SMS.

Toyota Bank: przerwy w czwartek i piątek

Toyota Bank rozpocznie prace już 14 sierpnia o godz. 22.00 – potrwają one do 2.00 dnia następnego. W tym czasie mogą wystąpić problemy z bankowością elektroniczną, autoryzacją płatności, serwisem telefonicznym i szybkimi płatnościami. Dodatkowo 15 sierpnia infolinia banku będzie nieczynna.

Tadeusz Białek, prezes Związeku Banków Polskich - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.