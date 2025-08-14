- Nadchodzące dni przyniosą utrudnienia w dostępie do usług bankowych w Polsce.
- Bank Pocztowy, Nest Bank, PKO BP i Toyota Bank zapowiedziały przerwy techniczne i ograniczenia w obsłudze klienta.
- Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje płatności kartą, bankowość online i dostęp do gotówki.
Jeśli planujesz korzystanie z bankowości online, płatności kartą lub wypłat z bankomatów w dniach 14–18 sierpnia 2025 r., warto wcześniej sprawdzić komunikaty swojego banku. Część banków, jak Bank Pocztowy czy PKO BP, wskazuje konkretne godziny przerw, natomiast Nest Bank i Toyota Bank ograniczą obsługę klientów w wybrane dni.
Bank Pocztowy: możliwe problemy z bankomatami PlanetCash
Bank Pocztowy ostrzega, że w nocy z 17 na 18 sierpnia 2025 r. klienci mogą mieć trudności z wypłatą gotówki kartami Mastercard w sieci PlanetCash. Utrudnienia potrwają od godziny 23.00 do 8.00 i dotyczą wyłącznie tej grupy bankomatów. Bank zaleca wcześniejsze zaplanowanie wypłat.
Nest Bank: dzień wolny od obsługi
15 sierpnia w Nest Banku nie będą działać oddziały, placówki partnerskie, infolinia ani usługa wideoweryfikacji. W tym czasie klienci nadal będą mogli zastrzec kartę – ta funkcja działa przez całą dobę. Bank przypomina o wcześniejszym załatwieniu pilnych spraw.
PKO Bank Polski: sobotnie prace nad systemami
PKO BP zapowiada prace w nocy z 15 na 16 sierpnia – w godzinach 0.30–6.00 nie będą działać m.in. serwis internetowy iPKO, iPKO biznes, aplikacja IKO (poza wypłatami Blikiem w bankomatach), PKO Junior, a także funkcja otwartej bankowości i usługa „Płacę z iPKO”. Bank ostrzega również o możliwych problemach z autoryzacją płatności kartą na wyższe kwoty – w przypadku 3D Secure pozostanie tylko autoryzacja SMS.
Toyota Bank: przerwy w czwartek i piątek
Toyota Bank rozpocznie prace już 14 sierpnia o godz. 22.00 – potrwają one do 2.00 dnia następnego. W tym czasie mogą wystąpić problemy z bankowością elektroniczną, autoryzacją płatności, serwisem telefonicznym i szybkimi płatnościami. Dodatkowo 15 sierpnia infolinia banku będzie nieczynna.
