Ceny węgla w 2025 roku spadły o ponad 70% w porównaniu do 2022 roku, wracając do poziomów sprzed kryzysu energetycznego, z cenami za tonę od 1100 do 1800 zł.

Polska Grupa Górnicza (PGG) oferuje węgiel luzem już od 1150 zł/t, a workowany od 1400 zł/t, z promocjami dla stałych klientów, które będą kontynuowane w 2026 roku.

Ceny węgla znacznie różnią się regionalnie, np. na Dolnym Śląsku importowany węgiel orzech można kupić już od 340 zł/t, podczas gdy na Mazowszu groszek kosztuje ponad 2000 zł/t.

Najlepszy czas na zakup węgla to wiosna i lato, aby skorzystać z niższych cen i uniknąć wzrostu kosztów w okresie jesienno-zimowym, kiedy popyt i ceny transportu rosną

Ile kosztuje węgiel w 2025 roku? Spadek cen o 70 procent

Kryzys energetyczny z 2022 roku, który windował ceny opału do rekordowych 3500 zł za tonę, to już zamierzchła historia. W grudniu 2025 roku sytuacja na rynku węgla jest diametralnie inna, a właściciele domów ogrzewanych tym paliwem mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Stabilizacja na rynkach światowych, napływ tańszego surowca z importu oraz postępująca transformacja energetyczna skutecznie zmniejszyły popyt na węgiel, a wraz z nim jego ceny.

Obecnie ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych wahają się w przedziale od 1100 do 1800 złotych za tonę. To oszałamiający spadek o ponad 70 procent w porównaniu do szczytowych cen z 2022 roku! Co więcej, tylko od stycznia 2025 roku odnotowano obniżkę przekraczającą 20 procent. Warto również zwrócić uwagę na zmianę nazewnictwa – od 1 grudnia 2024 roku z cenników zniknęła nazwa "ekogroszek", zastąpiona przez "groszek" lub "groszek premium", choć parametry produktu pozostały bez zmian.

Jakie są aktualne ceny węgla w sklepie PGG?

Polska Grupa Górnicza (PGG) nadal pozostaje kluczowym dostawcą węgla dla odbiorców indywidualnych w kraju. W jej sklepie internetowym znajdziesz zarówno węgiel workowany, jak i sprzedawany luzem. Jeśli szukasz najtańszych opcji, ceny za tonę węgla w PGG zaczynają się już od 1150 złotych za opał sprzedawany luzem. W tej cenie dostępne są m.in. popularne sortymenty orzech z kopalń Jankowice, Sośnica czy Piast, a także groszek Karlik i Pieklorz.

Węgiel workowany jest zazwyczaj droższy – jego ceny startują od 1400 zł za tonę (groszek Karlik i Pieklorz) i mogą sięgać 1600 zł za tonę (Karolinka groszek standard). PGG oferuje również produkty premium, takie jak Błękitny Plus, który kosztuje 1500 zł za 750 kg.

Gdzie w Polsce kupisz najtańszy węgiel? Ten region zaskakuje

Lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla ceny węgla. Analiza danych z rządowej porównywarki cieplo.gov.pl jasno pokazuje, że regionalne ceny opału mogą różnić się nawet o kilkaset złotych na tonie. Czy wiesz, gdzie znajdziesz największe okazje?

Absolutnym rekordzistą jest województwo dolnośląskie, gdzie importowany węgiel orzech o niższej kaloryczności można kupić już za około 340 zł za tonę. W województwie śląskim ceny miału zaczynają się od 479 zł/t, a groszku od 1000 zł/t. Z kolei w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie za tonę groszku zapłacimy minimum 1000 zł. Średnio w skali kraju tona popularnych sortymentów, takich jak orzech czy groszek, kosztuje od 1150 do 1500 zł.

Najtańsze oferty w wybranych województwach:

Dolnośląskie: orzech importowany od 340 zł/t

orzech importowany od 340 zł/t Lubuskie: węgiel brunatny od 345 zł/t

węgiel brunatny od 345 zł/t Śląskie: miał od 479 zł/t, groszek od 1000 zł/t

miał od 479 zł/t, groszek od 1000 zł/t Wielkopolskie: orzech od 995 zł/t

Jak i kiedy kupować węgiel, żeby zaoszczędzić?

Chcesz kupić węgiel taniej? Nie czekaj na ostatnią chwilę. Najlepszym okresem na zakup opału jest tradycyjnie wiosna i lato. Popyt jest wtedy najniższy, a składy węglowe organizują wyprzedaże, by zrobić miejsce na nowy towar. Możesz w ten sposób zaoszczędzić nawet 200-300 zł na tonie w porównaniu do cen zimowych.

Warto również śledzić oferty specjalne. Dla stałych klientów kluczowa jest promocja PGG „Aktywny Klient 2026”, która pozwoli zaoszczędzić 250 złotych na każdej tonie węgla. Choć kupony rabatowe są już na kontach uprawnionych klientów, promocja zostanie uruchomiona dopiero wiosną 2026 roku. Kwalifikują się do niej osoby, które złożyły zamówienie w sklepie PGG między 1 września 2024 a 31 sierpnia 2025 roku. Pamiętaj, że od końca sierpnia ceny systematycznie rosną, osiągając szczyt w sezonie grzewczym.

