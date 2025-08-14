Inflacja w lipcu wyniosła 3,1% r/r, potwierdzając wstępne szacunki i znaczący spadek z 4,1% w czerwcu.

Usługi drożeją szybciej (6,2% r/r) niż towary (1,9% r/r), co jest długoterminowym trendem.

Najmocniej drożała edukacja (+8,6% r/r), podczas gdy transport taniał (-4,6% r/r).

Ekonomiści przewidują cięcie stóp procentowych przez RPP, prawdopodobnie o 25 pb we wrześniu.

Oficjalne dane GUS: Inflacja w lipcu to 3,1 procent

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował ostateczne dane dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem, inflacja w lipcu wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym, co jest potwierdzeniem wcześniejszego, szybkiego szacunku. To znaczący spadek w porównaniu z czerwcem, kiedy dynamika cen wynosiła 4,1 proc., co pokazuje wyraźne wyhamowanie presji inflacyjnej.

W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,3 proc., co również jest zgodne ze wstępnymi danymi. Oznacza to, że tempo wzrostu cen w skali miesiąca było nieco wyższe niż w czerwcu (wtedy 0,1 proc.).

Co drożeje najszybciej? Usługi wciąż napędzają inflację

Szczegółowe dane GUS rzucają światło na strukturę wzrostu cen. Niezmiennie od wielu miesięcy obserwujemy tę samą tendencję: usługi drożeją znacznie szybciej niż towary. W lipcu ceny usług poszły w górę o 6,2 proc. rok do roku, podczas gdy towary zdrożały jedynie o 1,9 proc. Różnicę widać także w ujęciu miesięcznym – towary podrożały o zaledwie 0,1 proc., podczas gdy za usługi trzeba było płacić o 1,0 proc. więcej.

Wśród kategorii, które odnotowały najwyższy wzrost cen, znalazły się edukacja (wzrost o 8,6 proc.), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (6,5 proc.) oraz restauracje i hotele (5,8 proc.). Żywność i napoje bezalkoholowe, kluczowe dla domowych budżetów, były w lipcu o 4,9 proc. droższe niż rok wcześniej.

Najnowsze dane GUS wskazują również na kategorie, w których ceny spadły, co przynosi ulgę konsumentom. Największy spadek odnotowano w transporcie (-4,6 proc. r/r), a tańsze były także odzież i obuwie (-1,3 proc.). Ostatnią kategorią ze spadkiem cen jest "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego" (-0,4 proc.).

Czy RPP obniży stopy procentowe we wrześniu?

Potwierdzony spadek inflacji nieuchronnie kieruje uwagę rynku na Radę Polityki Pieniężnej i jej wrześniowe posiedzenie. Spadek wskaźnika CPI poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP (3,5%) rozbudził debatę na temat skali luzowania polityki pieniężnej. Analitycy są niemal pewni, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, jednak kluczowym pytaniem pozostaje jej skala.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego odnieśli się do tej kwestii w swoim porannym raporcie, wskazując na bardziej prawdopodobny, ostrożny scenariusz. "W naszej ocenie bardziej prawdopodobne jest cięcie o 25 punktów bazowych. Dalsze decyzje będą uzależnione od napływających danych, ale naszym zdaniem jest przestrzeń do redukcji stóp procentowych o 75 pb przed końcem 2025" – napisali eksperci.

Oznacza to, że choć rynek może liczyć na złagodzenie polityki pieniężnej, RPP prawdopodobnie będzie postępować ostrożnie. Decyzja o ewentualnej głębszej obniżce będzie zależała od kolejnych danych makroekonomicznych, w tym od sierpniowego odczytu inflacji i nowej projekcji NBP.

