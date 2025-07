Inflacja znowu rośnie! Drożeje żywność, napoje i energia. Coś staniało?

Inflacja w Polsce spadła do 3,1% w lipcu, co mieści się w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu NBP.

Minister finansów Andrzej Domański podkreśla wysokie realne stopy procentowe w Polsce, mimo spadku inflacji.

Rynek wycenia obniżki stóp procentowych, jednak silny wzrost gospodarczy i polityka fiskalna mogą je ograniczyć.

Czy wysoka atrakcyjność odsetkowa złotego utrzyma jego stabilność, mimo perspektywy obniżek stóp?

Minister finansów Andrzej Domański: "Realne stopy procentowe w Polsce są wysokie"

W czwartek GUS opublikował wstępny szacunek inflacji w lipcu, zgodnie z którym wyniosła ona 3,1 proc. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prasowej podkreślił, że inflacja spadła o 1 pkt. proc., z 4,1 proc. w czerwcu. - Oczekujemy stabilizacji inflacji wokół 3 proc., czyli w granicach dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy - PAP) – powiedział minister. Dopytywany o to, kiedy jego zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć stopy procentowe, podkreślił, że nie komentuje polityki pieniężnej. - Faktem jest, że realne stopy procentowe w Polsce są wysokie – dodał minister Domański.

Co z cenami paliw, kursem złotego i stopami procentowymi?

Inflacja w Polsce wyhamowała w lipcu z 4,1 do 3,1 proc. r/r. Odczyt był powyżej konsensusu rynkowych prognoz na poziomie 2,8 proc. r/r. Za wyraźnym spadkiem rocznej dynamiki CPI stoją w dużej mierze efekty statystyczne: rok temu częściowo odmrożono ceny energii. W rezultacie w lipcu ub.r. tempo wzrostu cen konsumenckich podskoczyło powyżej 4 proc. r/r, a obecnie, po raz pierwszy od czerwca 2024 r., powróciło do dopuszczalnego paśmie odchyleń wokół celu NBP. Inflacja bazowa po czerwcowym podbiciu z 3,3 do 3,4 proc. r/r prawdopodobnie nie powróciła do trendu spadkowego - analizuje Bartosz Sawicki, analityk EXANTE.

Ceny konsumenckie z porównaniu z czerwcem podniosły się o 0,3 proc. O 0,6 proc. m/m potaniała żywność. Nośniki energii podrożały o 1,1 proc. m/m. W kategorii tej spadek rachunków za gaz został zniwelowany przez przywrócenie opłaty mocowej oraz odmrożenie cen ciepła. Paliwa podrożały o 3,5 proc. m/m. Tendencja ta powinna być kontynuowana także w sierpniu. W tym tygodniu kurs baryłki ropy Brent wyrażony w złotych wzrósł o około 10%. Zwyżka cen surowca, połączona z silnym skokiem kursu dolara, szybko stanie się odczuwalna przy dystrybutorach.

Mimo to w kolejnych miesiącach dynamika CPI powinna pogłębić spadki i prawdopodobnie osiągnie jesienią do 2,5 proc. r/r. W tym tygodniu taki scenariusz potwierdził także na oficjalnym koncie YouTube Kancelarii Premiera Minister Finansów Andrzej Domański. Zbliżona do celu NBP inflacja powinna uchylać furtkę do dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce. W horyzoncie dwunastu miesięcy rynek pieniężny wycenia 100 pb obniżek i sprowadzenie stopy referencyjnej do 4 proc. Na agresywniejszą redukcję może nie pozwolić luźna polityka fiskalna, przekraczające 3 proc. r/r tempo wzrostu gospodarczego oraz powolne wygasanie dynamiki wynagrodzeń.

Pomimo perspektywy obniżek stóp procentowych, złoty nie wydaje się obecnie zagrożony głęboką przeceną. Kurs euro od kwietnia porusza się w około 10-groszowym przedziale wahań wokół pułapu 4,25 zł. W lipcu notowania zakotwiczyły w jego połowie i przy długoterminowej średniej, często postrzeganej jako swoisty punkt równowagi. W trakcie gwałtownego, kilkuprocentowego umocnienia dolara z minionego tygodnia EUR/PLN nie zagroził poważnie barierze 4,30. Luzowanie jest przetrawione przez inwestorów, a biorąc pod uwagę skokowy charakter dezinflacji, realne stopy procentowe wzrosły właśnie do poziomu nienotowanego od roku. Wysoka atrakcyjność odsetkowa złotego będzie oddziaływać w kierunku zachowania status quo w notowaniach polskiej waluty.

lipiec czerwiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 3.1 0.3 4.1 0.1 Żywność i napoje bezalkoholowe 4.9 -0.6 4.9 0.1 Nośniki energii 2.4 1.1 12.8 -0.3 Paliwa do prywatnych środków transportu -6.8 3.5 -10.0 -1.3

