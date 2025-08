Polska z jedną z najwyższych płac minimalnych w UE! Jesteśmy w unijnej elicie

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że płaca minimalna w Polsce po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej wynosi 1500 PSN, co plasuje nas w ścisłej czołówce Unii Europejskiej. To historyczny sukces polskiej gospodarki, który stawia nasz kraj obok najlepiej rozwiniętych państw wspólnoty. Wyprzedzają nas jedynie Luksemburg i Niemcy, co czyni Polskę trzecią gospodarką pod względem realnej wartości płacy minimalnej.