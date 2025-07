Z tego artykułu dowiesz się:

Czy będzie druga podwyżka płacy minimalnej w lipcu 2025?

Ile wynosi aktualna pensja minimalna brutto i netto?

Kiedy nastąpi kolejna podwyżka najniższej krajowej?

Co z drugą podwyżką płacy minimalnej w 2025 roku?

W 2025 roku nie przewidziano lipcowej podwyżki płacy minimalnej, która w ostatnich latach była stosowana z uwagi na rosnące koszty życia. To oznacza powrót do zasad obowiązujących wcześniej, zanim podwójne podwyżki – w styczniu i lipcu – stały się powszechną praktyką w odpowiedzi na wysoką inflację. Rząd zdecydował o jednorazowej waloryzacji obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku. Płaca minimalna nie zmieni się ani w połowie roku, ani w jego końcówce. Na kolejne zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia przyjdzie nam poczekać do stycznia 2026 roku.

Aktualne wynagrodzenie minimalne

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują następujące stawki brutto:

Płaca minimalna: 4666 zł brutto miesięcznie Stawka godzinowa: 30,50 zł brutto (dla umów cywilnoprawnych)

Po przeliczeniu na wynagrodzenie netto oznacza to:

około 3510 zł netto miesięcznie dla osób zatrudnionych na umowie o pracę około 24 zł netto za godzinę w przypadku umów cywilnoprawnych

Rząd zdecydował w sprawie lipcowej podwyżki

Brak drugiej podwyżki wynika z decyzji Rady Ministrów, która ustaliła wysokość płacy minimalnej na cały rok z góry. Uzasadnieniem tej decyzji jest stabilizująca się sytuacja gospodarcza i niższa inflacja.

Średnioroczna inflacja prognozowana na 2025 rok wynosi 4,1 proc. Dla porównania, w 2023 roku wyniosła 11,4 proc., a w 2024 roku około 6,6 proc. Rząd, ustalając wysokość płacy minimalnej, brał pod uwagę właśnie tę prognozowaną inflację na 2025 rok.

Wpływ na siłę nabywczą wynagrodzeń

Według danych gov.pl, około 3 miliony Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnym. W tej grupie są zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby na umowach zlecenie.

Rząd twierdzi, że ustalona kwota 4666 zł brutto uwzględnia prognozy inflacyjne i powinna być wystarczająca do utrzymania siły nabywczej wynagrodzenia w 2025 roku. Niektórym pracownikom realna wartość pensji może jednak spaść, jeśli inflacja ponownie wzrośnie.

Ostateczny wpływ na domowy budżet zależy od kosztów życia w danym regionie i indywidualnej sytuacji pracownika. Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na dużą część rynku pracy – zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy muszą dostosować budżety płacowe.

Kluczowe informacje dla Ciebie:

W lipcu 2025 roku nie będzie drugiej podwyżki płacy minimalnej

Aktualna pensja minimalna wynosi 4666 zł brutto (3510 zł netto)

Kolejna waloryzacja nastąpi dopiero w styczniu 2026 roku

Decyzja wynika z niższej prognozowanej inflacji na poziomie 4,1 proc.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL Pytanie 1 z 16 Ten popularny w Polsce kobiecy zawód już nie istnieje. Chodzi o: repasaczkę rusycystkę programistkę Następne pytanie