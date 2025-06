Od 1 lipca podwyżka płacy minimalnej o prawie 900 zł! Ale nie dla wszystkich

Podwyżka minimalnej płacy od 1 lipca. Ale skorzysta tylko jeden zawód

Jak wyjaśnia portal Forsal.pl, wysokość minimalnego wynagrodzenia u niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ubiegły rok (a dokładniej od danych, które podaje Główny Urząd Statystyczny). Z racji, że jak wynika z informacji GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł; część pracowników może liczyć na podwyżkę niemal 900 zł od 1 lipca.

Zgodnie z art. 3a ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podmioty te są zobowiązane do corocznego podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracownikom medycznym oraz pracownikom działalności podstawowej (innym niż pracownicy medyczni), których wynagrodzenie jest niższe od ustalonego minimum.

Co ważne, podwyżka ta jest obliczana jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Od czego zależy podwyżka minimalnego wynagrodzenia?

Jak czytamy na portalu Forsal, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego jest ustalany przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. W przypadku braku zakładowej organizacji związkowej, podmiot leczniczy zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym do reprezentowania interesów załogi. Porozumienie to powinno być zawarte corocznie do 31 maja. Jeśli nie zostanie osiągnięte w tym terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia ustala kierownik podmiotu leczniczego (lub podmiot tworzący, w przypadku jednostek budżetowych i wojskowych) w drodze zarządzenia, corocznie do 15 czerwca.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość minimalnego wynagrodzenia jest tzw. współczynnik pracy. W załączniku do ustawy wymieniono dziesięć grup zawodowych, przypisując im odpowiednie współczynniki na podstawie wymaganych kwalifikacji.

Kto i ile otrzyma podwyżki wynagrodzenia minimalnego?

Do 7 grupy zawodowej, ze współczynnikiem pracy 0,86, zaliczają się pracownicy medyczni (inni niż wymienieni w lp. 1-6) z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekunowie medyczni. Jak wynika ze stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej, potwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia, do tej grupy zaliczane są również asystentki i higienistki stomatologiczne.

Forsal podaje, że minimalne wynagrodzenie tej grupy od 1 lipca 2025 roku wyniesie 7036,28 zł brutto, co stanowi wzrost o 882,57 zł w porównaniu do dotychczasowej kwoty 6153,71 zł brutto.

