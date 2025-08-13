Domański mocno o projektach prezydenta: "Nie stać nas na robienie prezentów dla najbogatszych"

• Minister finansów apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy wiatrakowej, która obniży ceny energii.

• Podatek cyfrowy jest analizowany przez ministra finansów przed podjęciem decyzji.

• Sektor bankowy zostanie obciążony dodatkową opłatą w 2026 roku

.• Luka VAT znacząco spadła, a nowy zespół ściga unikających podatków za granicą.

Minister Finansów zaskoczony wetem prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej

Minister Finansów, Andrzej Domański, publicznie wyraził swoje zdziwienie w związku z decyzją prezydenta o zawetowaniu ustawy wiatrakowej. Domański podkreślił, że ustawa ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości energetyki w Polsce i stabilizacji cen energii dla gospodarstw domowych. Jego komentarz wywołał szeroką dyskusję na temat potencjalnych konsekwencji politycznych i ekonomicznych związanych z blokowaniem tej regulacji.

Dlaczego ustawa wiatrakowa jest tak ważna dla obniżenia cen energii?

Minister Domański argumentuje, że rozwój lądowej energetyki wiatrowej, umożliwiony przez ustawę, ma bezpośredni wpływ na obniżenie cen energii dla odbiorców indywidualnych. Jak podkreśla, energia z wiatru jest jednym z najtańszych źródeł energii, a zwiększenie jej udziału w krajowym miksie energetycznym może znacząco zmniejszyć zależność od droższych paliw kopalnych. Dodatkowo, ustawa przewiduje specjalny fundusz, z którego środki miałyby trafiać do gospodarstw domowych położonych w pobliżu farm wiatrowych, co stanowiłoby dodatkowe wsparcie dla lokalnych społeczności.

"Dzięki lądowej energetyce ceny energii dla gospodarstw domowych mogłyby realnie spaść, dlatego dziwię się, że Nawrocki nie chce jej podpisać" - powiedział Domański.

Podatek cyfrowy i plany zmian w sektorze bankowym – co zapowiedział minister Domański?

W trakcie konferencji prasowej minister Domański został zapytany również o podatek cyfrowy, nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Domański przyznał, że nie miał jeszcze okazji zapoznać się szczegółowo z projektem, ale zapewnił, że po dokładnej analizie przedstawi swoje stanowisko.

Minister zapowiedział również zmiany w sektorze bankowym. "W przyszłym roku pojawi się nałożenie pewnej dodatkowej kwoty na sektor bankowy już w 2026 r." - powiedział. Szczegóły tego rozwiązania mają zostać przedstawione wkrótce.

Walka z luką VAT i unikanie opodatkowania za granicą

Minister Domański poinformował o sukcesach w walce z luką VAT, która, jak zaznaczył, spadła z 16% do 6,9%. To efekt intensywnych działań podejmowanych przez resort finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Minister zapowiedział również powołanie specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie zbieranie i analizowanie informacji o osobach i firmach, które unikają płacenia podatków za granicą. Celem jest skuteczne przeciwdziałanie takim praktykom i zapewnienie sprawiedliwego poboru podatków w Polsce.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.