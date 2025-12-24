W sobotę 27 grudnia 2025 roku sklepy będą otwarte normalnie, co będzie jedyną szansą na większe zakupy sylwestrowe w ten weekend.

W niedzielę 28 grudnia 2025 roku wszystkie duże sklepy będą zamknięte, ponieważ limit niedziel handlowych na 2025 rok został wyczerpany.

W 2026 roku będzie 7 niedziel handlowych, a pierwsza z nich przypada dopiero 25 stycznia.

Pamiętaj, że w tym roku 24 grudnia po raz pierwszy obowiązywał zakaz handlu, a w zamian za to sklepy były otwarte przez 3 niedziele w grudniu.

Zakupy po świętach

Święta Bożego Narodzenia za nami. Najgorętszy okres zakupów za nami. Choć lodówki jeszcze mamy pełne, to wiele osób z chęcią wybierze się na weekendowe zakupy do Lidla czy Biedronki. W sobotę po świętach, czyli 27 grudnia 2025 roku, sklepy czynne są tak jak w każdą sobotę. Dla handlu to zwyczajna sobota. Nic tutaj nie powinno się zmieniać. Jeśli ktoś chce zrobić duże zakupy sylwestrowe i ma na to czas tylko w weekend, to sobota będzie jedynym dniem na sylwestrowe sprawunki. Dlaczego? Limit niedziel handlowych na 2025 roku się wyczerpał. W tym roku nie ma już niedzieli handlowej. Zatem w niedzielę 28 grudnia 2025 roku sklepy typu Lidl, Biedronka, Carrefour będą zamknięte. Na zakupy będzie można pójść dopiero w poniedziałek.

Niedziele handlowe 2026

Jak będzie wyglądał kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku? Wiemy, że w 2026 roku niedziela handlowa pojawi się w kalendarzu 7 razy. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Niedziele handlowe 2026 to niedzielę przypadające na następujące dni:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

13 grudnia

20 grudnia.

Zatem na niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Planując zakupy na sylwestrową zabawę i Nowy Rok, warto mieć to na uwadze, że niedzieli handlowej w 2025 roku już nie będzie. Oferta sylwestrowa będzie w sklepach już trwa pełną parą. W takich sklepach jak Lidl czy Biedronka na klientów będą czekały atrakcyjne promocje.

Przypomnijmy, w Polsce przepisy dotyczące niedziel handlowych weszły w życie 1 marca 2018 roku. Była to ustawa ograniczająca handel w niedziele. W tym roku 24 grudnia pierwszy raz był dniem, w którym to obowiązywał zakaz handlu, był to dzień ustawowo wolny od pracy. W zamian za to sklepy były czynne przez 3 niedziele w grudniu.

