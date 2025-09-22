Zaskakujące dane z polskiej gospodarki. Handel w internecie wciąż rośnie w siłę

Agnieszka Grotek
Marta Kowalska
2025-09-22 12:32

Wrzesień 2025 roku przynosi mieszane wieści z polskiej gospodarki. Większość sektorów odnotowuje stabilizację, a nawet pogorszenie koniunktury, choć są i pozytywne wyjątki. Podczas gdy tradycyjny handel detaliczny mierzy się z wyzwaniami, sektor e-commerce wciąż pędzi do przodu, notując imponujące wzrosty. Przyjrzyjmy się bliżej, co mówią najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i jak komentują je eksperci.

Kobieta płaci smartfonem zbliżeniowo, trzymając telefon nad terminalem płatniczym, widoczna jest też dłoń drugiej osoby. Stół z akcesoriami do włosów, kosmetykami i opakowanymi prezentami. Zdjęcie ilustruje dynamiczny rozwój e-commerce i nowoczesnych metod płatności, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.

  • Większość sektorów polskiej gospodarki we wrześniu 2025 roku odnotowała stabilizację lub pogorszenie koniunktury, z wyjątkiem transportu i gospodarki magazynowej, gdzie wskaźniki poprawiły się.
  • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2025 roku wzrosła o 3,1% rok do roku w cenach stałych, jednak było to poniżej oczekiwań analityków.
  • Polski e-commerce kontynuuje dynamiczny wzrost, odnotowując prawie 10% wzrost wartości sprzedaży rok do roku i blisko 19% udział sprzedaży zagranicznej.
  • Prognozy dla polskiego e-commerce są optymistyczne, z przewidywanym średniorocznym wzrostem o prawie 5% do 2030 roku, co umieści Polskę w czołówce UE pod względem tempa rozwoju.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że we wrześniu wskaźniki koniunktury w większości prezentowanych sektorów wskazują na stabilizację lub pogorszenie. „We wrześniu wskaźniki w większości prezentowanych sektorów wskazują na stabilizację lub pogorszenie koniunktury w gospodarce” – podaje GUS. Jedynym jasnym punktem na mapie gospodarczej jest transport i gospodarka magazynowa, które odnotowały poprawę. Jak kształtowały się wskaźniki w poszczególnych branżach?

  • Przetwórstwo przemysłowe: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury spadł do minus 6,5 (z minus 5,6 w sierpniu).
  • Budownictwo: Tutaj również odnotowano pogorszenie – wskaźnik wyniósł minus 5,3 (w sierpniu minus 3,9).
  • Handel hurtowy: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znalazł się na poziomie minus 0,1 (w sierpniu plus 0,9).
  • Handel detaliczny: Niewielki spadek – wskaźnik na poziomie minus 2,4 (w sierpniu minus 2,1).
  • Transport i gospodarka magazynowa: Jedyny sektor z poprawą – wskaźnik wzrósł do plus 1,0 (z minus 0,4 w sierpniu).
  • Zakwaterowanie i gastronomia: Spadek, ale wciąż na plusie – wskaźnik na poziomie plus 5,0 (w sierpniu plus 8,4).
  • Informacja i komunikacja: Niewielki spadek, ale nadal wysoki wskaźnik – plus 9,9 (w sierpniu plus 10,3).
  • Finanse i ubezpieczenia: Najwyższy wskaźnik, choć również niższy niż w sierpniu – plus 24,9 (w sierpniu plus 26,1).
  • Sprzedaż detaliczna: Wzrost, ale poniżej oczekiwań
  • Sierpień przyniósł wzrost sprzedaży detalicznej, ale nie tak dynamiczny, jak prognozowali analitycy.

GUS podał, że „Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 r. wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4 proc.”. Zaś sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 3,0 proc. rok do roku.  

E-commerce nie zwalnia tempa

Pomimo mieszanych sygnałów z innych sektorów, e-commerce w Polsce wciąż dynamicznie się rozwija. Tomasz Gutkowski - Head of Business Development w Univio Polska zauważa, że polska e-gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE. „Sprzedaż detaliczna w sierpniu br. była wyższa niż w podobnym okresie minionego roku. Wzrosty wartości sprzedaży widać szczególnie w kategoriach takich jak: żywność i napoje, dzieci. Wynika to z rozpoczęcia roku szkolnego i konieczności zakupu wyprawek oraz większej konsumpcji po powrotach z urlopów po okresie wakacyjnym" - zauważa ekspert. I dodaje, że dla sieci handlowych sierpień był również miesiącem ostatnich przygotowań przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, który wymaga znaczących inwestycji w infrastrukturę, integracji systemów, alokowania budżetu na wypłacanie kaucji konsumentom czy wreszcie poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych. Finalnie zmiana ta ma przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększyć odzysk cennych surowców wtórnych. Czas pokaże, czy jakkolwiek wpłynie ona na stymulację popytu napojów butelkowanych.

"W przypadku samej sprzedaży internetowej, dostrzegamy dalszy, konsekwentny wzrost sektora e-commerce. Według wskaźnika BaseIndex notuje on większą wartość sprzedaży rok do roku o prawie 10%. Dodatkowo polski e-handel utrzymuje imponującą dynamikę wzrostu sprzedaży zagranicznej, której udział w ogólnej wartości sprzedaży internetowej na koniec sierpnia wynosi prawie 19%" - zauważa Tomasz Gutkowski. Ekspert podkreśla, że perspektywy dla sektora wyglądają wciąż obiecująco - zgodnie z raportem Statista Market Insights prognozuje się blisko 5-proc. średnioroczne tempo wzrost wartości e-commerce w Polsce w latach 2025-2030 - to czwarty wynik w UE (po Hiszpanii, Włoszech i Niemczech). Oznacza to, że w 5 lat Polacy pod względem wartości wydatków w internecie przeskoczą z poziomu 150 mld zł rocznie na 190 mld zł.

 Natomiast Damian Siusta, Business Development Manager Postis w Polsce, podkreśla dojrzałość polskiego rynku e-commerce. „Patrząc na ewolucję udziału sprzedaży online w ogólnej sprzedaży detalicznej na przestrzeni ostatnich lat, śmiało możemy mówić o dojrzałości tego kanału sprzedaży. Sierpień 2025 roku wpisuje się w ten ugruntowany już cykl.”

Kategorie sierpień lipiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 3,1 -0,4 4,8 4,4
pojazdy mechaniczne 9,4 -12,5 10,7 3,1
paliwa 6,1 5,1 0,7 1,9
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -3,4 0,8 -0,4 4,2
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 3,3 -1,6 4,9 3,9
odzież, obuwie 18,9 3,7 14,7 4,1
meble, AGD, RTV 13,9 -0,6 15,3 14,9
prasa, książki -2,0 -2,7 3 3
pozostałe -3,7 -1,3 -5,5 4
