Google rozpoczyna testy nowego asystenta AI w Gmailu, nazwanego CC.

Narzędzie integruje się z Gmailem, Dyskiem i Kalendarzem, tworząc codzienne podsumowania.

Funkcja jest na razie dostępna jako ograniczony eksperyment w USA i Kanadzie.

Dostęp do niej w pierwszej kolejności otrzymają subskrybenci Google AI Ultra, co wiąże się z kosztem 1229,99 zł miesięcznie.

Czym jest asystent CC w Gmailu?

Google uruchomiło ograniczony program testowy zupełnie nowej funkcji Gmaila – asystenta AI o nazwie CC. Nie jest to jednak kolejne proste narzędzie do sugerowania odpowiedzi. CC to zaawansowany system, który ma ambicję stać się osobistym centrum zarządzania codziennymi obowiązkami.

Jego największą siłą jest głęboka integracja z całym ekosystemem Google. Asystent łączy się nie tylko z pocztą e-mail, ale również z Twoim Dyskiem Google oraz Kalendarzem. Dzięki temu jest w stanie analizować dane z różnych źródeł i na ich podstawie tworzyć spersonalizowane podsumowania.

Nowa funkcja będzie personalizowana przez konwersację

To, co wyróżnia asystenta CC na tle innych rozwiązań, to zdolność do uczenia się i dostosowywania do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez konwersację. Komunikacja z AI odbywa się za pomocą wiadomości e-mail. Użytkownik może wysyłać do asystenta polecenia, prośby o przypomnienia czy instrukcje dotyczące priorytetów na kolejne dni.

W praktyce oznacza to, że można „nauczyć” CC, które zadania są dla Ciebie kluczowe. Wystarczy wysłać do niego wiadomość z poleceniem, np. o konieczności przypomnienia o danym zadaniu lub zoptymalizowania harmonogramu pod kątem nadchodzącego wyjazdu. W ten sposób asystent staje się narzędziem w pełni spersonalizowanym, a nie tylko automatem działającym według z góry narzuconego schematu.

Na ten moment asystent CC został udostępniony w ramach zamkniętego eksperymentu, który obejmuje wyłącznie użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie 18. roku życia.

Pierwszeństwo w dostępie do testów otrzymają osoby, które już korzystają z płatnego pakietu Google AI Ultra. Koszt tej subskrypcji jest astronomiczny i wynosi 1229,99 złotych miesięcznie. Z czasem można się spodziewać, że funkcja trafi do szerszego grona odbiorców, być może w ramach tańszych planów abonamentowych.

