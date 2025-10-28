Systemy AI analizują petabajty danych w czasie rzeczywistym, przewidując problemy zanim wpłyną na użytkowników i wyniki finansowe firm

Sztuczna inteligencja w IT – od eksperymentu do standardu

Rosnąca złożoność środowisk chmurowych i aplikacji AI wymaga nowego podejścia do zarządzania danymi i stabilnością systemów. Obserwowalność staje się dziś kluczowym elementem strategii biznesowych – nie tylko wspiera zespoły IT, ale umożliwia przewidywanie problemów i zapobieganie im, zanim wpłyną na klientów lub wyniki finansowe firm, stwierdzili Jacek Kujawa (CEO Omnilogy), Eugene Goncharenko (Director B2. Bakotech) oraz Mariusz Gajewski (Partner Sales Executive, Dynatrace Eastern Europe & Central Asia) w wystąpieniach inauguracyjnych konferencji Observability Warsaw 2025.

Wydarzenie, zorganizowane przez Dynatrace, globalnego lidera w dziedzinie inteligentnej obserwowalności systemów IT oraz Omnilogy, polską firmę technologiczną, poświęcone było roli sztucznej inteligencji (AI) w zapewnianiu odporności cyfrowej organizacji oraz rozwojowi nowoczesnych strategii obserwowalności i automatyzacji IT. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele największych organizacji z sektora finansowego, publicznego i technologicznego z Polski, a także goście z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Azerbejdżanu.

Observability Warsaw to unikalna przestrzeń, gdzie technologia spotyka się z praktyką biznesową. Wspólnie z partnerami pokazujemy, jak AI realnie wzmacnia odporność cyfrową firm

– mówił Jacek Kujawa, CEO Omnilogy, podczas otwarcia wydarzenia.

AI obserwowalność to nie moda, to fundament

Alois Reitbauer, Chief Technology Strategist w Dynatrace, zaprezentował koncepcję czwartej generacji obserwowalności, która wyznacza kierunek rozwoju współczesnych systemów IT. Obserwowalność w tym ujęciu to nie tylko gromadzenie danych, lecz zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych między komponentami systemu i automatyczne podejmowanie działań naprawczych.

Reitbauer przedstawił trzy etapy rozwoju AI w obszarze operacji IT:

Według eksperta, obecnie 80 proc. kosztów cyklu życia aplikacji to operacje utrzymaniowe, a właśnie w tym obszarze sztuczna inteligencja może przynieść największe realne korzyści finansowe.

Systemy AI nie zastępują ludzi, lecz odciążają ich od zadań, których nie są w stanie wykonywać efektywnie – takich jak analiza petabajtów danych w czasie rzeczywistym. AI Observability to narzędzie, które pozwala przewidywać problemy i reagować, zanim wpłyną na użytkowników

– podkreślił Alois Reitbauer, Chief Technology Strategist w Dynatrace.

W ocenie eksperta rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przechodzą obecnie z fazy eksperymentalnej do etapu standaryzacji – stają się nie dodatkiem, ale fundamentem zarządzania środowiskami IT.

Cloud Observability. Widoczność i kontekst w środowisku multi-cloud

Wystąpienie Michała Nalezińskiego, Principal Product Managera w Dynatrace, koncentrowało się na roli obserwowalności chmurowej w nowoczesnych organizacjach.

Jak wskazał ekspert, współczesne firmy działają w środowiskach wielochmurowych, które generują ogromne ilości danych, a klasyczne podejścia do monitorowania nie zapewniają już pełnej kontroli.

Monitoring chmury nie polega dziś na zliczaniu logów i metryk. Kluczowe jest rozumienie, jak decyzje techniczne przekładają się na doświadczenie użytkownika i wynik biznesowy

– podkreślił Michał Naleziński, Principal Product Manager w Dynatrace.

Cloud Observability w ujęciu Dynatrace integruje dane techniczne, bezpieczeństwa i biznesu w jednym modelu analitycznym. Platforma pozwala m.in. wykrywać niewykorzystane zasoby, automatycznie przekierowywać ruch klientów w razie awarii czy monitorować błędne konfiguracje baz danych. Dzięki temu zespoły IT mogą podejmować decyzje operacyjne w czasie rzeczywistym, zachowując kontrolę nad kosztami i wydajnością infrastruktury.

Preventive Observability i automatyzacja procesów

W trakcie konferencji przedstawiono również szereg prezentacji poświęconych praktycznym zastosowaniom AI w automatyzacji IT. W sesji Preventive Observability Michał Olszewski z Omnilogy zaprezentował podejście, w którym problemy wykrywane są i naprawiane zanim odczują je użytkownicy. Przedstawiono przykłady scenariuszy automatyzacji, które pozwalają organizacjom skrócić czas przestoju, zredukować koszty operacyjne i zwiększyć dostępność kluczowych usług.

W pozostałych częściach agendy znalazły się także tematy dotyczące monitorowania środowisk SAP, integracji z platformą Red Hat Ansible oraz zarządzania logami w dużej skali.

Wspólna wizja Dynatrace i Omnilogy

Konferencja Observability Warsaw 2025 potwierdziła, że sztuczna inteligencja w obszarze IT przestaje być trendem – staje się praktycznym narzędziem zarządzania stabilnością i efektywnością organizacji. Partnerstwo Dynatrace i Omnilogy pokazuje, że połączenie wiedzy technologicznej i doświadczenia wdrożeniowego jest dziś kluczem do budowania autonomicznych, odpornych i ekonomicznie zrównoważonych systemów IT.

Dynatrace to globalny lider w dziedzinie observability i inteligentnej automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji. Firma dostarcza platformę, która pozwala organizacjom monitorować i optymalizować złożone środowiska chmurowe oraz aplikacje cyfrowe w czasie rzeczywistym. Z rozwiązań Dynatrace korzystają największe światowe przedsiębiorstwa, które dzięki nim zwiększają niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność swoich systemów IT.

Omnilogy to polska firma technologiczna specjalizująca się w obserwowalności, monitoringu wydajności i cyberbezpieczeństwie systemów IT. Dostarcza rozwiązania, które pomagają organizacjom monitorować, analizować i optymalizować złożone środowiska chmurowe oraz aplikacje cyfrowe w czasie rzeczywistym. Jako partner technologiczny globalnych dostawców, w tym Dynatrace, Omnilogy wspiera przedsiębiorstwa w zwiększaniu niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności infrastruktury IT.