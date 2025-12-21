Empik wprowadza zaawansowanego agenta AI, stworzonego przez polską firmę Zowie, aby rozwiązać problem stresu związanego z wyborem prezentów, który dotyka aż 75% kupujących

Nowy asystent znacząco wykracza poza możliwości standardowych chatbotów, oferując intuicyjną, naturalną rozmowę, również w trybie głosowym, zamiast przytłaczać filtrami

Klient może zadać złożone zapytanie, np. „Szukam prezentu dla siostry, która kocha K-pop, maluje paznokcie i ostatnio zaczęła biegać, a mój budżet to 200 zł”, a algorytm stworzy spersonalizowane koncepcje prezentowe

Empik, jako jedna z pierwszych platform na świecie, wdraża zakupy konwersacyjne oparte na zaawansowanej AI, wyprzedzając wiele globalnych marek i pokazując siłę polskiego sektora technologicznego.

Empik i Zowie wprowadzają agenta AI. Koniec z przedświątecznym stresem?

Empik, jeden z liderów polskiego rynku handlu, rewolucjonizuje doświadczenia zakupowe w internecie. Wprowadzenie zaawansowanego doradcy prezentowego w formie agenta AI to odpowiedź na realne problemy klientów, zwłaszcza w gorących okresach, takich jak przedświąteczna gorączka. Technologia, stworzona przez polską spółkę Zowie, ma na celu wyeliminowanie uczucia przytłoczenia i paraliżu decyzyjnego.

Jak pokazują badania, problem jest poważny. Według danych Accenture z 2025 roku, aż 75% kupujących odczuwa niepokój związany z podjęciem niewłaściwej decyzji prezentowej. Co więcej, badanie SurveyMonkey (2025) wskazuje, że 40% konsumentów wchodzących do sklepu online przyznaje, że „nie wie, co kupić”. W odpowiedzi na rosnący problem stresu zakupowego, Empik we współpracy z polską spółką technologiczną Zowie wdraża zaawansowanego agenta AI. Zamiast przytłaczać tysiącami filtrów i kategorii, nowe narzędzie stawia na intuicyjną, naturalną rozmowę.

Jak działa agent AI w Empiku? To nie jest zwykły chatbot

Nowy asystent znacząco wykracza poza możliwości standardowych chatbotów, które często ograniczają się do odpowiadania na proste, predefiniowane pytania. Agent AI wdrożony w Empiku to wyspecjalizowane narzędzie, które zna cały katalog produktów prezentowych i rozumie niuanse ludzkiej komunikacji. Klient nie musi już przeklikiwać się przez dziesiątki filtrów. Zamiast tego może napisać lub powiedzieć złożone zapytanie, np.: „Szukam prezentu dla siostry, która kocha K-pop, maluje paznokcie i ostatnio zaczęła biegać, a mój budżet to 200 zł”.

Algorytm analizuje taką prośbę i w odpowiedzi tworzy spersonalizowane, spójne koncepcje prezentowe, łącząc produkty z pozornie odległych kategorii, jak książki, kosmetyki czy elektronika sportowa. Największą innowacją jest jednak tryb głosowy „Hello”, który pozwala prowadzić swobodną konwersację z aplikacją. To właśnie ten element – możliwość prowadzenia naturalnej rozmowy z maszyną – definiuje nowe podejście do e-handlu, znane jako zakupy konwersacyjne. Jest to szczególnie wygodne dla użytkowników mobilnych, robiących zakupy w biegu.

Zakupy konwersacyjne: polski e-commerce wyprzedza światowe trendy

Wdrożenie agenta AI przez Empik to nie tylko udogodnienie dla klientów, ale również ważny sygnał dla całej branży. Polska platforma omnichannelowa jako jedna z pierwszych na rynku sięga po zakupy konwersacyjne oparte na zaawansowanej technologii, wyprzedzając rozwiązania, które wiele globalnych marek dopiero testuje. Co istotne, nie jest to adaptacja gotowego narzędzia zza oceanu, lecz autorska technologia stworzona w Polsce.

Jak podkreśla Maja Schaefer, CEO Zowie, ten krok pokazuje siłę rodzimego sektora technologicznego. - Empik udowadnia, że innowacja w AI nie wymaga Doliny Krzemowej – wymaga odwagi. Podczas gdy międzynarodowe marki wciąż testują proste chatboty, Empik wdraża prawdziwe konwersacyjne zakupy. To sygnał dla całego rynku: transformacja dzieje się tutaj, w Polsce. Dla Empiku innowacja jest naturalnym krokiem w rozwoju relacji z klientami. Karol Ignatowicz, Chief Operating Officer w Empiku, tłumaczy, że celem jest połączenie najlepszych cech zakupów stacjonarnych i online.

Dzięki współpracy z Zowie, możemy testować rozwiązania łączące empatię doradcy sklepowego z wiedzą o naszej topowej ofercie prezentów i wygodą zakupów omnikanałowych. To naturalne przedłużenie tego, czym Empik jest od lat - miejscem inspiracji, trendów i trafnych wyborów. Nowy doradca prezentowy jest już dostępny na stronie głównej Empik.com, a obie firmy zapowiadają dalszy rozwój strategii opartych na zakupach konwersacyjnych w nadchodzących latach.

