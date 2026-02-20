Martin Kaczmarski dołączył do Rady Pracodawców RP jako najmłodszy członek, reprezentując Kaczmarski Group.

Kaczmarski Group, pod jego kierownictwem, zwiększyła przychody i zatrudnienie, wspierając ponad 200 tys. firm w Polsce.

Jego doświadczenie w zarządzaniu grupą ponad 20 firm, w tym Krajowym Rejestrem Długów, ma pomóc w tworzeniu systemowych rozwiązań dla biznesu.

Urodzony w Niemczech przedsiębiorca próbował swoich sił w sporcie i jako najmłodszy kierowca w historii Dakaru zajął 9. miejsce w wyścigu w 2014 roku.

Kim jest Martin Kaczmarski i dlaczego dołączył do Rady Pracodawców RP?

Martin Kaczmarski, urodzony 30 lipca 1990 roku w Essen w Niemczech, jest synem Macieja Kaczmarskiego – twórcy pierwszej polskiej firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso – oraz Małgorzaty Kaczmarskiej. Pierwsze dwa lata życia spędził w Niemczech, po czym rodzina wróciła do Polski i osiedliła się we Wrocławiu, gdzie mieszka do dziś. Jako najmłodszy kierowca w historii Dakaru zajął 9. miejsce w 2014 roku. Kaczmarski, który od ponad dekady stoi na czele grupy finansowo-technologicznej Kaczmarski Group, został nowym członkiem Rady Pracodawców RP. To jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w kraju.

Dołączenie do Rady Pracodawców RP Martin Kaczmarski motywuje chęcią przełożenia swojej wiedzy i praktyki na systemowe rozwiązania wzmacniające polskie firmy. Jak sam podkreśla, jego celem jest realne wsparcie dla biznesu.

– Na co dzień wspieramy ponad 200 tys. działających w Polsce firm – od mikroprzedsiębiorców, poprzez MŚP, po duże, także międzynarodowe podmioty. Z doświadczenia wiem, jak ważne jest dla nich ograniczanie ryzyka biznesowego i tworzenie warunków do niezakłóconego rozwoju. Do Rady Pracodawców RP wnoszę wiedzę, praktykę i energię, które chciałbym przełożyć na rozwiązania systemowe, które wzmocnią sprawczość i konkurencyjność polskich przedsiębiorców – mówi Martin Kaczmarski, właściciel Kaczmarski Group.

Jakie doświadczenie Kaczmarski wnosi do organizacji?

Za nowym członkiem rady stoi ogromne, praktyczne doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu biznesem na dużą skalę. Od 2015 roku Martin Kaczmarski stoi na czele rodzinnej firmy, której nadał nowy, technologiczny impuls. W ciągu dekady podwoił jej przychody i o połowę zwiększył zatrudnienie, które sięga dziś blisko 1400 osób.

Ekosystem Kaczmarski Group, którym zarządza, tworzy ponad 20 firm i projektów biznesowych. Ich główny cel to zwiększanie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw. Fundamentem grupy są tak znane marki jak Krajowy Rejestr Długów BIG SA, firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso oraz fintech NFG, który jako pierwszy w Polsce zaoferował w pełni internetowy faktoring dla mikrofirm. To właśnie doświadczenie we wspieraniu setek tysięcy polskich firm Martin Kaczmarski chce teraz wykorzystać na szerszym forum.

Grupa koncentruje się na całym cyklu życia firmowej należności: od weryfikacji kontrahenta (m.in. przez usługi RiskRadar czy Sprawdzaj.pl), przez zapewnienie płynności finansowej (faktoring w NFG), aż po odzyskiwanie pieniędzy na drodze polubownej lub sądowej. Tylko w ramach NFG polscy przedsiębiorcy otrzymali do tej pory blisko 2 mld zł finansowania.

Czym jest Rada Pracodawców RP i czego oczekuje po nowym członku?

Pracodawcy RP to jedna z najstarszych i największych organizacji pracodawców w Polsce. Skupia przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, tworząc platformę do współpracy i wpływania na otoczenie prawne biznesu. Celem organizacji jest kształtowanie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Dołączenie Kaczmarskiego zostało ciepło przyjęte przez zarząd organizacji. Prezes Pracodawców RP, Joanna Makowiecka-Gatza, nie ukrywa, że liczy na konkretne wsparcie i nową energię.

– Do Rady dołączają ludzie, którzy zrobili duże rzeczy w biznesie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To dla nas duże wzmocnienie. Liczę na ich praktyczne spojrzenie i energię do pracy nad rozwiązaniami, które ułatwią firmom inwestowanie. Bardzo się cieszę na tę współpracę – mówi Joanna Makowiecka-Gatza.Prezes Pracodawców RP podkreśla, że liczy na praktyczne spojrzenie i energię Martina Kaczmarskiego w pracach nad ułatwieniami dla inwestujących firm. Jego perspektywa, oparta na codziennej współpracy z tysiącami przedsiębiorców, ma być kluczowa w tworzeniu skutecznych i potrzebnych regulacji.

