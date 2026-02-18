ASICS EMEA osiągnął rekordowe przychody w 2025 roku, przekraczając 1,2 mld euro, co oznacza imponujący wzrost o 18,4% rok do roku.

Sukces napędza dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach, szczególnie w kategorii SportStyle (wzrost o 44%) oraz we wszystkich kanałach sprzedaży, zwłaszcza hurtowym (+22,5%).

ASICS utrzymuje pozycję lidera w kategorii obuwia do biegania wyczynowego na pięciu kluczowych rynkach europejskich i zwiększa udziały w innych segmentach.

Firma zamierza kontynuować ten dynamiczny rozwój w 2026 roku, bazując na innowacjach i filozofii "w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Jakie były wyniki finansowe ASICS w 2025 roku?

To był najlepszy rok w historii dla europejskiego oddziału japońskiej marki. Firma podała, że łączne przychody ASICS EMEA wzrosły w 2025 roku do poziomu 1 204,1 mln euro, co jest najwyższym wynikiem odnotowanym w regionie obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Osiągnięty rezultat oznacza imponujący wzrost o 18,4% w porównaniu z rokiem 2024. Tak solidny wynik pokazuje, że marka ma za sobą okres stabilnego i rentownego rozwoju.

Co napędzało wyniki finansowe ASICS?

Co stoi za tym sukcesem? Jak wynika z raportu, firma odnotowała rentowny wzrost we wszystkich swoich kategoriach produktowych. Obejmuje to zarówno kluczowe segmenty, takie jak bieganie, tenis i sporty halowe, jak i coraz popularniejszą kategorię lifestylową. To właśnie kategoria SportStyle, czyli obuwie i odzież do noszenia na co dzień, zanotowała największą dynamikę wzrostu, osiągając wynik aż o 44% wyższy niż rok wcześniej.

Analiza kanałów sprzedaży również pokazuje solidne fundamenty. Tak dobre wyniki finansowe ASICS to zasługa wzrostów we wszystkich kanałach dystrybucji. Największy skok, bo aż o 22,5% rok do roku, odnotowano w kanale hurtowym (wholesale). Sprzedaż we własnych sklepach detalicznych wzrosła o 8,2%, a w kanale e-commerce o 10% w porównaniu z 2024 rokiem.

ASICS liderem na rynku obuwia do biegania

Dobre wyniki finansowe mają bezpośrednie przełożenie na silną pozycję rynkową. Zgodnie z danymi firmy analitycznej Circana, ASICS utrzymał pozycję marki numer jeden w kategorii obuwia do biegania wyczynowego (Performance Running Footwear). Tytuł lidera należy do firmy na pięciu kluczowych rynkach europejskich: we Francji, w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

To jednak nie wszystko. Firma konsekwentnie zwiększa swoje udziały rynkowe także w innych segmentach. Widoczny wzrost zanotowano w kategoriach Core Performance Sports, które obejmują obuwie do tenisa, sportów halowych i padla, a także we wspomnianej już, niezwykle popularnej kategorii SportStyle.

Jakie plany ma ASICS na 2026 rok?

Firma nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Rekordowe wyniki mają być fundamentem pod dalszy, jeszcze szybszy rozwój. Carsten Unbehaun, dyrektor generalny ASICS EMEA, podkreśla, że ambicje na przyszłość pozostają niezmienne.

- W 2025 roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki w całym regionie EMEA. Chciałbym podziękować wszystkim naszym partnerom handlowym za ich zaangażowanie i lojalność wobec naszej marki. Patrząc w przyszłość, w 2026 roku zamierzamy dalej przyspieszać wzrost. Dzięki silnemu impetowi, który dziś posiadamy, jesteśmy doskonale przygotowani do dalszego napędzania innowacji i wzmacniania naszej firmy - podkreśla Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA. Jak dodaje prezes, misją firmy pozostaje inspirowanie ludzi do ruchu, zgodnie z filozofią założycielską marki: Anima Sana in Corpore Sano, czyli "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Historyczne wyniki finansowe pokazują, że ta strategia przynosi wymierne korzyści i pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne lata działalności.

