Globalna kampania ASICS "Move Your Body, Move Your Mind" startuje w styczniu 2026 roku, promując związek aktywności fizycznej z dobrym samopoczuciem psychicznym.

Kampania wykorzysta nową wersję hitu "Good Vibrations" The Beach Boys oraz spot reklamowy osadzony w świecie tenisa, docierając do odbiorców przez różne kanały.

Nazwa ASICS pochodzi od łacińskiej sentencji "Anima Sana In Corpore Sano" ("w zdrowym ciele, zdrowy duch"), co od 75 lat stanowi misję marki.

Badania naukowe potwierdzają, że już 15 minut aktywności fizycznej może znacząco poprawić samopoczucie psychiczne, co jest kluczowym przesłaniem kampanii.

Kiedy startuje kampania ASICS "Move Your Body, Move Your Mind"?

ASICS oficjalnie zapowiedział inaugurację swojej najnowszej, globalnej inicjatywy marketingowej. Globalna kampania ASICS „Move Your Body, Move Your Mind” wystartuje w styczniu 2026 roku i będzie realizowana na kluczowych rynkach na całym świecie. Działania obejmą szerokie spektrum kanałów, w tym media cyfrowe, platformy społecznościowe, telewizję oraz materiały w punktach sprzedaży. Kampanię otwiera spot reklamowy osadzony w świecie tenisa, który w symboliczny sposób pokazuje, jak aktywność fizyczna potrafi odmienić nastrój i postrzeganie rzeczywistości.

Elementem, który ma nadać kampanii unikalny charakter, jest wykorzystanie nowej interpretacji ponadczasowego hitu „Good Vibrations” legendarnej grupy The Beach Boys. Wybór tego utworu nie jest przypadkowy – jego pozytywny i energetyczny wydźwięk ma podkreślać transformującą moc ruchu. Komunikację marketingową uzupełnią aktywacje skierowane do lokalnych społeczności, które będą miały na celu zachęcenie odbiorców do osobistego doświadczenia korzyści płynących z aktywności fizycznej.

Co oznacza nazwa ASICS i jaka jest misja marki?

Nowa kampania jest głęboko zakorzeniona w 75-letniej historii i filozofii marki. Nazwa ASICS to akronim łacińskiej sentencji Anima Sana In Corpore Sano, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. To hasło od początku istnienia firmy stanowi jej fundament i misję, którą jest promowanie ruchu dla poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego. Nowa kampania ASICS ożywia ideę założycielską marki w sposób, który ma inspirować każdego do doświadczenia budującej siły ruchu.

Gary Raucher, Global Head of Marketing w ASICS, podkreśla spójność działań z dziedzictwem firmy: Od ponad 75 lat konsekwentnie działamy na rzecz tego, by jak najwięcej osób się ruszało i dzięki temu czuło się lepiej. To powód, dla którego powstaliśmy i od którego pochodzi nasza nazwa. ASICS to akronim od łacińskiej maksymy Anima Sana In Corpore Sano, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Ta kampania ożywia naszą ideę założycielską w sposób, który inspiruje każdego do doświadczenia budującej siły ruchu, bo gdy poruszasz ciało, poruszasz także umysł.

Jak ruch wpływa na zdrowie psychiczne według badań?

Strategia komunikacyjna ASICS nie opiera się wyłącznie na emocjonalnym przekazie, ale znajduje również mocne potwierdzenie w nauce. Zaangażowanie marki w promowanie ruchu jako narzędzia do dbania o dobrostan psychiczny jest poparte licznymi badaniami. Badania naukowe, na które powołuje się marka, potwierdzają, że już 15 minut aktywności fizycznej może znacząco poprawić samopoczucie psychiczne.

Kampania „Move Your Body, Move Your Mind” rozwija te wnioski, kładąc jeszcze większy nacisk na nierozerwalny związek między ciałem a umysłem. W ten sposób ASICS wzmacnia swoją misję inspirowania ludzi na całym świecie do regularnego ruchu, podkreślając jego pozytywny i podnoszący na duchu wpływ. Inicjatywa jest więc nie tylko działaniem marketingowym, ale także manifestem filozofii, która w dzisiejszych czasach, pełnych wyzwań dla kondycji psychicznej, zyskuje na szczególnym znaczeniu.

