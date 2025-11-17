ASICS EMEA odnotował skonsolidowany wzrost przychodów o 17,7% w III kwartale 2025 roku, co świadczy o skuteczności strategii firmy na europejskim rynku

Sprzedaż hurtowa wzrosła o 22,5%, a największą dynamikę zanotował segment SportStyle (obuwie lifestylowe) z wzrostem o 41,8%

ASICS umocnił pozycję lidera w segmencie Premium Performance Running w Europie i zwiększył udziały rynkowe w SportStyle oraz Core Performance Sports

Prezes ASICS EMEA podkreśla, że sukcesy wynikają z siły marki, innowacyjności i budowania społeczności wokół sportu, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość firmy.

Imponujące wyniki finansowe ASICS w Europie

Japoński producent obuwia i odzieży sportowej ma powody do zadowolenia. Firma konsekwentnie buduje swoją pozycję na europejskim rynku, co znajduje odzwierciedlenie w najnowszych danych. Opublikowane wyniki finansowe ASICS na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) za trzeci kwartał 2025 roku pokazują skonsolidowany wzrost przychodów o 17,7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. To wyraźny sygnał, że strategia marki przynosi wymierne korzyści i trafia w gusta konsumentów na Starym Kontynencie.

Stabilny i rentowny wzrost jest widoczny we wszystkich obszarach działalności firmy. Jak podkreśla zarząd ASICS EMEA, tak dobre rezultaty nie są dziełem przypadku, lecz efektem długofalowych działań skoncentrowanych na innowacji, sile marki oraz bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi w całym regionie. Wzrosty odnotowano zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, co świadczy o szerokim i zrównoważonym popycie na produkty z charakterystycznym logo.

Co napędza wzrost sprzedaży ASICS?

Kluczem do sukcesu okazała się dywersyfikacja i skuteczność w kluczowych obszarach. Sprzedaż hurtowa, stanowiąca ważny filar dystrybucji, wzrosła rok do roku aż o 22,5%. Szczególnie dobre wyniki firma osiągnęła w regionach Europy Północno-Wschodniej (wzrost o 31,9%), Północno-Zachodniej (28,1%) oraz we Francji (19,7%). To pokazuje, że marka umacnia swoją obecność nie tylko na dojrzałych, ale i na dynamicznie rozwijających się rynkach.

Analizując poszczególne kategorie produktowe, widać, że ASICS zyskuje nie tylko w swoim mateczniku. Owszem, segmenty Performance Running (bieganie wyczynowe) oraz Core Performance Sports (CPS), obejmujące m.in. tenis i sporty halowe, odnotowały rentowny wzrost. Jednak prawdziwymi motorami napędowymi w trzecim kwartale okazały się inne kategorie. Największą dynamikę odnotował segment SportStyle, czyli obuwia lifestylowego, z imponującym wzrostem o 41,8%. Niewiele gorzej poradziła sobie odzież (Apparel), która urosła o 25,8%. Tak dobry wzrost sprzedaży ASICS jest efektem znakomitych wyników we wszystkich kanałach dystrybucji oraz kategoriach produktowych, co świadczy o zdywersyfikowanej i stabilnej strategii firmy.

Lider rynku umacnia swoją pozycję

Doskonałe wyniki finansowe ASICS bezpośrednio przekładają się na umocnienie rynkowej pozycji marki. Zgodnie z danymi za ostatnie 12 miesięcy (kończące się we wrześniu 2025 roku), firma utrzymała status niekwestionowanego lidera w segmencie Premium Performance Running w Europie. Oznacza to, że najbardziej wymagający biegacze najchętniej sięgają po zaawansowane technologicznie obuwie japońskiego producenta.

To jednak nie wszystko. ASICS odnotował również znaczący wzrost udziałów rynkowych w innych strategicznych obszarach. Mowa tu o wspomnianych wcześniej kategoriach Core Performance Sports, gdzie marka zyskuje na popularności wśród amatorów tenisa, sportów halowych czy dynamicznie rozwijającego się padla. Równie istotny jest rosnący udział w segmencie SportStyle. Coraz silniejsza pozycja w modzie ulicznej i codziennej pokazuje, że ASICS z sukcesem przełamuje wizerunek marki przeznaczonej wyłącznie dla sportowców, stając się modnym i pożądanym wyborem na co dzień.

Komentarz prezesa i perspektywy na przyszłość

Optymizmu nie kryje Carsten Unbehaun, CEO ASICS w regionie EMEA. W komentarzu do wyników podkreślił on, że siła marki i jej innowacyjność są fundamentem obecnych sukcesów. - Rośniemy we wszystkich kategoriach i kanałach sprzedaży, co zawdzięczamy sile naszej marki i nieustannemu dążeniu do innowacji. Cieszę się, że coraz więcej osób wybiera nasze produkty i chce z nami uprawiać sport. Dziękuję naszym partnerom i zespołom w całym regionie za zaangażowanie oraz współpracę – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

Słowa prezesa potwierdzają, że strategia firmy opiera się na budowaniu społeczności wokół sportu i zdrowego stylu życia, co w połączeniu z jakościowymi produktami przynosi długofalowe efekty. Solidne wyniki za trzeci kwartał, dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach oraz umacnianie pozycji lidera na konkurencyjnym europejskim rynku pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość japońskiej marki. Wszystko wskazuje na to, że ASICS nie zamierza zwalniać tempa i w kolejnych kwartałach nadal będzie jednym z głównych graczy na rynku odzieży i obuwia sportowego.

