Badanie ASICS wykazało, że 15 minut codziennego ruchu poprawia samopoczucie psychiczne o 21% bardziej niż tygodniowy wyjazd wellness, a 71% badanych uważa ruch za skuteczniejszy w redukcji stresu

Pomimo wzrostu popularności i wysokich kosztów (średnio 1764 dolary), aż 67% osób rozczarowuje się wyjazdami wellness, a korzyści dla zdrowia psychicznego szybko zanikają

Krótka, codzienna aktywność fizyczna, jak spacer czy rozciąganie, jest naukowo potwierdzonym, darmowym i trwałym sposobem na poprawę nastroju i obniżenie stresu

ASICS, wraz z Natashą Rothwell, promuje ideę "Everyday Escape", zachęcając do włączania prostego ruchu w codzienność jako dostępnej alternatywy dla kosztownych wyjazdów wellness.

Czy 15 minut ruchu jest lepsze niż wyjazd wellness?

W obliczu rosnącego stresu marka ASICS, we współpracy z aktorką Natashą Rothwell, znaną z serialu „Biały Lotos”, rzuca wyzwanie luksusowym wyjazdom wellness. W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego firma pokazała, że prosty, 15-minutowy ruchowy reset, nazwany „Everyday Escape”, przynosi lepsze i trwalsze korzyści psychiczne niż tygodniowy pobyt w ośrodku. Badania ASICS pokazują, że codzienna aktywność fizyczna, trwająca zaledwie kwadrans, ma transformującą moc dla naszego zdrowia psychicznego. Potwierdza to badanie "Everyday Escape" pod okiem dr Brendona Stubbsa: uczestnicy poświęcający 15 minut dziennie na ruch odnotowali o 21% większą poprawę samopoczucia niż po wyjeździe wellness. Aż 71% uznało ruch za skuteczniejszy w redukcji stresu, a 73% odczuwało jego skutki dłużej.

Dlaczego drogie wyjazdy wellness często rozczarowują?

Inicjatywa ASICS to odpowiedź na paradoks rynku wellness. Dane Euromonitor wskazują na 33% wzrost popytu na takie wakacje, a raport Global Wellness Institute ujawnia, że za tygodniowy wyjazd płacimy średnio 1 764 dolary – o 41% więcej niż za standardową podróż. Te liczby pokazują, jak potężny i kosztowny stał się rynek turystyki wellness, który dla wielu stał się synonimem dbania o dobrostan. Potwierdza to globalne badanie ASICS na grupie 11 000 osób. Aż dwie trzecie (67%) ankietowanych przyznało, że ich luksusowy wyjazd wellness nie spełnił oczekiwań, a tyle samo osób stwierdziło, że jakiekolwiek korzyści dla zdrowia psychicznego zniknęły tuż po powrocie. Dla wielu takie doświadczenie było wręcz źródłem stresu: 32% wskazało na koszty, a 25% na uciążliwość długiej podróży.

Co nauka mówi o wpływie ruchu na zdrowie psychiczne?

Za tezą, że krótka aktywność jest skuteczniejsza, stoją dane naukowe z badania "Everyday Escape", prowadzonego pod nadzorem dr Brendona Stubbsa z King’s College London.

- Niesamowite jest to, jak wielki wpływ na dobrostan psychiczny może mieć zaledwie 15 minut ruchu. Badanie "Everyday Escape" pokazuje, że krótkie przerwy na ruch poprawiają nastrój i obniżają stres skuteczniej niż wyjazd wellness. Tydzień poza domem może dać chwilowy zastrzyk energii, ale to ćwiczenia zapewniają długoterminowe korzyści.Wszyscy uczestnicy d eklarowali, że będą kontynuować codzienne przerwy na ruch, a 81% stwierdziło, że teraz priorytetowo traktuje aktywność fizyczną w trosce o dobrostan, zamiast planować kolejny wyjazd.

Wellness dostępne dla każdego. Jak ASICS promuje zdrowie psychiczne?

Aby przełożyć badania na działanie, ASICS zaangażował Natashę Rothwell. W roli „Everyday Escape Concierge” inspiruje ona do wplatania ruchu w codzienność, pokazując, że dbanie o siebie nie musi być luksusem. Kampania #EverydayEscape ma na celu udowodnienie, że codzienna aktywność fizyczna jest prostym i darmowym narzędziem do poprawy zdrowia psychicznego. Natasha Rothwell, ambasadorka akcji, mówi:

- Naprawdę wierzę w moc ruchu – nie tylko dla naszego ciała, ale przede wszystkim dla naszego umysłu. Jasne, można wydać tysiące dolarów albo polecieć na drugi koniec świata, by poczuć się lepiej. Ale można też po prostu wyjść na zewnątrz i poruszać się. Twoje "Everyday Escape" może być spacerem, rozciąganiem, tańcem w kuchni. To nic nie kosztuje, jest proste i należy tylko do ciebie. Wellness nie powinien być luksusem.Filozofia ta jest wpisana w DNA marki, której nazwa to akronim od łacińskiej sentencji Anima Sana in Corpore Sano, czyli "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Gary Raucher, szef globalnego marketingu ASICS, podsumowuje, że gdy poruszamy ciałem, poruszamy też umysłem, zachęcając do dołączenia do akcji.

Nocny Bieg z Kopernikiem 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.