Rekordowe Our Future Forum. Młodzi debatują z ministrami i biznesem

Rekordowe zainteresowanie: Our Future Forum 3 grudnia w PKiN zgromadziło blisko 2500 studentów i uczniów, oferując bezpłatny udział i dyskusje z 6 ministrami oraz liderami biznesu.

Kluczowe tematy: Konferencja skupi się na przyszłości gospodarki, sztucznej inteligencji, obronności i zielonej transformacji, poruszając również trudne kwestie jak zdrowie, podatki czy sytuacja mieszkaniowa młodych.

Rozwój kariery: Uczestnicy skorzystają z warsztatów prowadzonych przez ekspertów z firm takich jak Medicover, Deloitte czy PKO BP, a także spotkań autorskich (m.in. z A. Kwaśniewskim).

Głos młodego pokolenia: Fundacja przygotuje raport z debat, zawierający rekomendacje i perspektywę młodych na kluczowe sprawy, który trafi do decydentów na początku przyszłego roku.

Rekordowe zainteresowanie Our Future Forum. Co czeka uczestników?

Już 3 grudnia w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się siódma edycja Our Future Forum, która przyciągnęła rekordową liczbę blisko 2500 studentów i uczniów z całej Polski. Organizowana przez Fundację Our Future Foundation konferencja od ponad sześciu lat stanowi kluczową platformę do włączania młodych ludzi w debatę publiczną. Tegoroczne hasło przewodnie – „Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania” – zapowiada dyskusje na najważniejsze tematy kształtujące przyszłość kraju.

Wydarzenie uświetni obecność aż sześciu ministrów polskiego rządu, w tym m.in. Wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz Minister Zdrowia dr Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do bezpośredniej interakcji z kluczowymi decydentami oraz przedstawicielami największych polskich firm. Co istotne, udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny, a rejestracja wciąż jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

Jakie tematy zdominują debatę o przyszłości gospodarki?

Głównym celem forum jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji na tematy, które będą miały realny wpływ na życie młodego pokolenia. Centralnym punktem rozmów będzie przyszłość gospodarki, a panele dyskusyjne obejmą m.in. wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo, budowę polskich zdolności obronnych w kontekście sytuacji geopolitycznej oraz wyzwania związane z zieloną transformacją. Organizatorzy zapewniają, że żaden temat nie zostanie pominięty, a interakcja z widownią jest priorytetem.

Jak podkreśla założyciel Our Future Foundation, dyskusje nie będą unikać trudnych kwestii, które bezpośrednio dotykają młodych ludzi.

- Chcemy, by tegoroczne Forum było miejscem, w którym zdolni, młodzi Polacy mogą podzielić się swoim zdaniem, problemami czy pomysłami z ludźmi, którzy kształtują to jak wygląda nasz kraj. Liczymy na owocne debaty, a niektóre tematy nie będą na pewno łatwe dla naszych gości, zaplanowaliśmy rozmowy dotyczące chociażby zdrowia, praworządności, podatków czy sytuacji mieszkaniowej młodych - podkreśla Michał Maurycy Mazur, założyciel Our Future Foundation.

Od teorii do praktyki. Warsztaty i spotkania z liderami biznesu

Our Future Forum to nie tylko debaty, ale również konkretne działania mające na celu wsparcie młodych w wejściu na rynek pracy. Partnerzy Fundacji przygotowali serię warsztatów mających pomóc studentom w rozwinięciu kompetencji ważnych na rynku pracy czy podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej. Eksperci z wiodących firm, takich jak Medicover, Unimot, TVN, Deloitte, KOWR, PKO BP czy BP, pokażą od kulis, jak wygląda praca w sektorze energetycznym, handlu, consultingu oraz mediach.

- Wsparcie dla młodych talentów podkreśla również jeden z partnerów wydarzenia. Asseco wspiera młode talenty w odważnym kształtowaniu ich przyszłości. Takie inicjatywy jak Our Future Forum doskonale wpisują się w cele kampanii „Asseco for the Future”, która pomaga przyszłym liderom odkrywać możliwości rozwoju i świadomie budować swoją ścieżkę kariery - dodaje Ilona Roszczyk, Marketing Manager, Asseco Poland.

Dodatkową atrakcją będą spotkania autorskie, m.in. z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim oraz prof. Grzegorzem W. Kołodko. Dla młodych naukowców przygotowano z kolei ścieżkę „Cyfrowa rewolucja: perspektywy naukowe i wyzwania społeczne”, w ramach której zaprezentują swoje prace badawcze dotyczące wpływu cyfryzacji na współczesny świat.

Głos młodych zostanie usłyszany. Powstanie specjalny raport

Jednym z najważniejszych rezultatów konferencji będzie specjalny raport, który Fundacja Our Future Foundation planuje przygotować na podstawie przeprowadzonych debat. Dokument ma stanowić realny głos młodego pokolenia w kluczowych dla kraju sprawach. Publikacja będzie zawierać konkretne rekomendacje dotyczące skuteczniejszego włączania młodych obywateli w debatę publiczną.

Raport przedstawi także szczegółowe spojrzenie studentów i uczniów na wybrane zagadnienia polityczne, społeczne oraz to, jak ich zdaniem powinna kształtować się przyszłość gospodarki. Jego publikacja zaplanowana jest na początek przyszłego roku i ma trafić do kluczowych decydentów oraz liderów opinii. Inicjatywa ta podkreśla, że Our Future Forum to nie tylko jednodniowe wydarzenie, ale proces, którego celem jest trwała zmiana i zapewnienie, by perspektywa młodych była uwzględniana przy tworzeniu strategii rozwoju Polski.

